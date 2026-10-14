BBCによると、AFCボーンマスは一定の条件を満たせば、争奪戦となっているMFアレックス・スコットを次の移籍市場で放出する用意があるという。リヴァプールも関心を示しているとされる一方、チェルシーはすでに今夏、6000万ユーロ（約6000万ユーロ）のオファーを提示したものの、ボーンマスに断られたと伝えられている。

放出の条件の一つは、マルコ・ローゼ監督率いるチームが前半戦終了時に降格圏から離れていることだという。また、ボーンマスはプレミアリーグでの安全な順位に加え、移籍金についても一定の希望額を設定している。

報道によれば、獲得を望むクラブは移籍金として少なくとも換算で1億1800万ユーロを提示する必要がある。過去の移籍市場でリヴァプールが投じてきた巨額の資金を考えれば、非現実的な金額とは言えない。

リヴァプールは2025-26シーズンに向けた新戦力の獲得に5億ユーロ近くを費やした。今夏にはさらに2億5000万ユーロ以上を投じている。最大の補強はブラッドリー・バルコラで、報じられているところでは、PSGからの獲得に1億2500万ユーロとボーナスを費やした。

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アレックス・スコットはトーマス・トゥヘルも注目

リヴァプールに加え、チェルシーも引き続きスコットに関心を寄せているという。スコットの市場価値は最近、さらに上昇した可能性が高い。23歳の同選手は、先の代表活動期間にイングランド代表デビューを果たした。トーマス・トゥヘル監督は2試合で計90分間、スコットを起用した。

一方、ボーンマスでは不動のレギュラーだ。ここまで6試合に出場し、1ゴール2アシストを記録している。それでもボーンマスは現在、下位に低迷。開幕から6節で勝ち点はわずか3にとどまり、現在18位につけている。



