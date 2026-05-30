リヴァプールはアルネ・スロット監督の解任を受け、即座に声明を発表した。

ファブリツィオ・ロマーノの報道通り、リヴァプールは土曜日にアルネ・スロット監督の退任を発表した。クラブは声明で、2シーズンにわたる貢献に感謝を示した。

クラブは声明で「言うまでもなく、これは非常に難しい決断でした」と表明。「スロットが在籍中にチームにもたらした貢献は大きく、価値があり、成功でした」と続けた。

「彼の成果と献身、専門性は極めて高く評価されている。初対面の瞬間から、彼は責任を積極的に引き受ける人物だった。」

「ヘッドコーチ就任時にプレミアリーグ制覇を達成し、昨季の課題やプレッシャーにも向き合った。それでもクラブを進化させるには変化が必要だと互いに判断した。繰り返しになるが、軽率な決定ではない」

「この場を借りてアーネに感謝します。彼はリヴァプールに20回目の国内タイトルをもたらし、クラブ史上特別な存在として記憶されるでしょう。初年度での達成は、日々の優れた指導とリーダーシップの証です。」

「また、ディオゴを亡くした極めて困難な時期にも、彼はクラブを支え、その人間性と思いやりを示しました。私たちは彼の今後の監督キャリアでの成功を祈っています。」

彼の遺産は時とともにさらに価値を増すでしょう。 それでもクラブの更なる発展には方向転換が必要との結論に至りました。これは彼の業績や敬意を損なうものではなく、単に別のアプローチを選択したに過ぎません。」

「私たちは、プレミアリーグ優勝の栄冠と感謝を胸に、彼と家族がいつでもアンフィールドに歓迎されることを確信しています。」