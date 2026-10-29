アンフィールドで劇的なPK戦
リヴァプールは水曜夜、チェルシーを相手に劇的なカラバオカップ勝利を収めた。90分間を1-1で終え、勝負はPK戦へ。アリソン不在の中で出場した控えGKママルダシュヴィリが、勝利を決定づける活躍を見せた。
ホームのリヴァプールはPK戦序盤、コスタス・ツィミカスとライアン・フラーフェンベルフがともに失敗する苦しい展開を迎えた。それでもママルダシュヴィリは冷静さを保ち、エマニュエル・エメガのキックを止める決定的な場面を作った。この重要なセーブがジョー・ゴメスの決勝PKにつながり、その後、ウェスレイ・フォファナはPKを外した。
イラオラ監督、控えGKを称賛
リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、緊迫した結末でGKが見せた精神的な強さと高い集中力をすぐさま称えた。カップ戦での活躍を振り返る中で、このジョージア人GKが先のトッテナム戦でも好プレーを見せていたことに言及した。
「初戦のスパーズ戦でも、彼は本当に良いプレーをしていた」とイラオラ監督は説明した。「PK戦の前、私は彼に『2本止める必要がある』と言った。すると彼は『誰かにPKを外してもらう必要がある』と言った」
イラオラ監督は試合前のデータが果たす役割を認めつつも、GKの勘の良さと揺るがない集中力を称賛した。「総じて、何本も止めたわけではないが、多くのPKで方向を読んでいた」と続けた。「どのチームもリサーチはしている。選手が蹴り方を変えることもある。ジョルジは何本も止めかけていた。試合が終わったわけではない。集中力を保ち、自分がコントロールできることに意識を向けなければならない。ジョルジは多くのシュートを止める寸前だったと思う。とても良い仕事をした」
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ママルダシュヴィリ、データは役に立たなかったと明かす
イラオラ監督は試合前の準備に言及したが、ママルダシュヴィリはクラブのPK分析について率直な見解を示した。ITVの取材に対し、このジョージア人GKは、チェルシーのキッカーについて提供された詳細な情報がすべて間違っていたと明かした。
「その紙は僕も持っていたけど、全部間違っていた！」と認めた。戦術的なメモが少しでも役に立ったかと重ねて問われると、GKはきっぱりと「いや」と答えた。
エメガのPKを止めた決定的な場面では、データではなく勘と相手の体の動きを頼りにした。「蹴る前、彼の軸足を見ていた。どこに足を置くかをね。それで自分の右に飛ぶと決めた」とママルダシュヴィリは説明。勝利につながった自身のプレーを振り返り、「もっと止めたかったけど、時には1本で十分なんだ」と締めくくった。
カラバオカップでの勝利を次につなげる
劇的な形でチェルシーを下したリヴァプールは、カラバオカップで勝ち進むとともに、選手層の厚さを示した。主力が不在でも、控えの選手たちが極度のプレッシャーの中で結果を出せることを、この勝利は証明した。
粘り強い戦いで自信を深めたチームは、PK戦での勝利の勢いを今後につなげたいところだ。PK失敗や誤った戦術データを乗り越えて見せた精神力は、国内の試合日程が過密になる中で、重要な心理的後押しとなるだろう。