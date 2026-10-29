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リヴァプールのGKギオルギ・ママルダシュヴィリが、チェルシーとのカラバオカップでPK戦を制した際、クラブのコーチングスタッフから渡された戦術メモの内容が完全に間違っていたと衝撃の告白をした。ジョージア代表GKはデータの誤りにもかかわらずアンフィールドでヒーローとなり、どれほど綿密な試合前の準備よりも、時には直感が勝ることを証明した。

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アンフィールドで劇的なPK戦

リヴァプールは水曜夜、チェルシーを相手に劇的なカラバオカップ勝利を収めた。90分間を1-1で終え、勝負はPK戦へ。アリソン不在の中で出場した控えGKママルダシュヴィリが、勝利を決定づける活躍を見せた。

ホームのリヴァプールはPK戦序盤、コスタス・ツィミカスとライアン・フラーフェンベルフがともに失敗する苦しい展開を迎えた。それでもママルダシュヴィリは冷静さを保ち、エマニュエル・エメガのキックを止める決定的な場面を作った。この重要なセーブがジョー・ゴメスの決勝PKにつながり、その後、ウェスレイ・フォファナはPKを外した。

イラオラ監督、控えGKを称賛

リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、緊迫した結末でGKが見せた精神的な強さと高い集中力をすぐさま称えた。カップ戦での活躍を振り返る中で、このジョージア人GKが先のトッテナム戦でも好プレーを見せていたことに言及した。

「初戦のスパーズ戦でも、彼は本当に良いプレーをしていた」とイラオラ監督は説明した。「PK戦の前、私は彼に『2本止める必要がある』と言った。すると彼は『誰かにPKを外してもらう必要がある』と言った」

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イラオラ監督は試合前のデータが果たす役割を認めつつも、GKの勘の良さと揺るがない集中力を称賛した。「総じて、何本も止めたわけではないが、多くのPKで方向を読んでいた」と続けた。「どのチームもリサーチはしている。選手が蹴り方を変えることもある。ジョルジは何本も止めかけていた。試合が終わったわけではない。集中力を保ち、自分がコントロールできることに意識を向けなければならない。ジョルジは多くのシュートを止める寸前だったと思う。とても良い仕事をした」

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ママルダシュヴィリ、データは役に立たなかったと明かす

イラオラ監督は試合前の準備に言及したが、ママルダシュヴィリはクラブのPK分析について率直な見解を示した。ITVの取材に対し、このジョージア人GKは、チェルシーのキッカーについて提供された詳細な情報がすべて間違っていたと明かした。

「その紙は僕も持っていたけど、全部間違っていた！」と認めた。戦術的なメモが少しでも役に立ったかと重ねて問われると、GKはきっぱりと「いや」と答えた。

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エメガのPKを止めた決定的な場面では、データではなく勘と相手の体の動きを頼りにした。「蹴る前、彼の軸足を見ていた。どこに足を置くかをね。それで自分の右に飛ぶと決めた」とママルダシュヴィリは説明。勝利につながった自身のプレーを振り返り、「もっと止めたかったけど、時には1本で十分なんだ」と締めくくった。

カラバオカップでの勝利を次につなげる

劇的な形でチェルシーを下したリヴァプールは、カラバオカップで勝ち進むとともに、選手層の厚さを示した。主力が不在でも、控えの選手たちが極度のプレッシャーの中で結果を出せることを、この勝利は証明した。

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粘り強い戦いで自信を深めたチームは、PK戦での勝利の勢いを今後につなげたいところだ。PK失敗や誤った戦術データを乗り越えて見せた精神力は、国内の試合日程が過密になる中で、重要な心理的後押しとなるだろう。