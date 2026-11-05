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フェネルバフチェの暫定監督ディルク・カイトは、古巣リヴァプールを相手にチームを劇的な3-2の勝利に導いた後、選手たちの勝利を信じる気持ちを称えた。フェネルバフチェはイスタンブールで2度のビハインドを跳ね返し、2008年以来となるチャンピオンズリーグ本大会での勝利を収めた。

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カイト率いるフェネルバフチェ、欧州の舞台で歴史的勝利

暫定監督のディルク・カイトが率いるフェネルバフチェは、シュクリュ・サラジオウル・スタジアムでリヴァプールに2度のリードを許しながらも3-2で逆転勝利を収め、歴史的な節目を迎えた。この勝利により、リヴァプールの今季チャンピオンズリーグのリーグフェーズにおける全勝記録に終止符を打つとともに、フェネルバフチェは2008年以来となる同大会本大会での勝利を挙げた。

トレイ・ニョニと途中出場のアレクサンデル・イサクの得点でリヴァプールが2度リードしたが、メイソン・グリーンウッド、アーチー・ブラウン、ヴェダト・ムリキのゴールでフェネルバフチェが試合をひっくり返した。

32歳194日のムリキは、79分にヘディングで得点。チャンピオンズリーグにおけるフェネルバフチェの得点者として、ピエール・ファン・ホーイドンクに次ぐ年長記録を樹立した。

元リヴァプール選手のカイト、欧州の強豪を破った選手たちの信念を誇る

試合後、UEFAの取材に応じたカイトは、チームが試合前の予想を覆して忘れられない結果をつかんだことへの大きな誇りを語った。「この勝利をとても誇りに思う。私たちはこの大会で18年ぶりに勝利した。相手は大会で最も成功を収めたクラブの一つで、ここイスタンブールで奇跡的な逆転劇を演じ、UEFAチャンピオンズリーグを制したことで知られるチームだ」とカイトは語った。

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「キックオフ前、私たちに勝ち目はほとんどないと考える人が多かったが、私たちは自分たちを信じていた」

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「激しくプレスをかけ、ものすごいエネルギーを持ってプレーした。ファンに忘れられない夜を届けられてうれしい」とオランダ人指揮官は付け加えた。

カイト、劇的逆転を支えたアンフィールドでの精神力を語る

両クラブへの思いを振り返ったカイトは、アンフィールドで過ごした6シーズンで培った粘り強さが、フェネルバフチェの逆転をどう後押ししたかを説明した。「この2つのクラブは私にとって非常に大切だ。人生で最も大切な人は母と父だが、リヴァプールの選手として過ごした6シーズンでも多くを学んだ」と明かした。

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「最も大切な教訓は、何があっても決して諦めないことだ。それを選手たちに伝えようとしてきた」

「選手たちはとても優れているが、ご存じの通り、私たちは良い状態ではなかった。あるクラブで学んだことを別のクラブに持ち込めることが、何より価値のあることかもしれない。今夜、選手たちがその自信を示す姿を見られて、とてもうれしかった」と指揮官は続けた。

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暫定監督の下、フェネルバフチェが欧州での戦いに勢い

劇的な勝利により、フェネルバフチェはリーグフェーズで初の勝ち点を獲得。国内での連敗後、チームの士気も高まった。

クラブの首脳陣が監督の人選を検討する中、カイトはイスタンブールでのこの一夜を機に生まれた勢いを維持したいところだ。

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フェネルバフチェは新たに得た自信を胸に、今後の試合に向けて再びスュペル・リグに目を向ける。