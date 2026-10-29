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リヴァプールの若き逸材リオ・ングモハは、アンフィールドでの重要な勝利を経て、次に控えるプレミアリーグのアーセナル戦へ意識を切り替えた。リヴァプールは水曜夜、チェルシーとの緊迫したPK戦を制し、カラバオカップ準々決勝進出を決めた。

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アンフィールドでの激闘を制し、準々決勝進出

アンフィールドが熱狂に包まれる中、リヴァプールはチェルシーとの激しい4回戦をPK戦の末に制した。両チームは規定時間を1-1で終えたが、リヴァプールはPK戦で冷静さを保ち、6-5で勝利。この苦闘の末の白星は、照明の下で勢いに乗るクラブにとって重要な節目となった。

劇的な勝利により、リヴァプールは公式戦の連勝を5に伸ばした。ロンドン勢を退けたことで、12月中旬に予定されるAFCボーンマスとの準々決勝をホームで戦うことが決まった。試合終了後のロッカールームの雰囲気について、若手のリオ・ングモハはチーム全体の喜びを語った。「みんな興奮していた」とングモハは『スカイ・スポーツ』に話した。「いい試合だったと思う。僕たちはよくプレーし、粘り強く戦った。素晴らしい結果だ。準々決勝に進めてうれしい」

アーセナル戦を前に高まる自信

クラブで最も注目を集める有望株の一人となったングモハは、現在の好調がチームに恐れずに戦う姿勢をもたらしたと考えている。18歳のウインガーは、今週末に首位争いを繰り広げる相手との大一番を控え、チームが自信に満ちていると説明した。焦点はすでにカップ戦の勝利を喜ぶことから、プレミアリーグの優勝争いで求められる戦術的な課題へと移っている。

AXAトレーニングセンターでの高い士気について、ングモハはチームがピッチに立つたびに力を発揮できると考えていると話した。「最高だ。僕たちはどの試合にも、ファンを楽しませ、勝ち点3も持ち帰れると分かって臨んでいる。今は日曜日のアーセナルとの大一番に集中している」と付け加えた。

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次世代への信頼

アンドニ・イラオラ監督はチェルシー戦で選手層への大きな信頼を示し、前回シャビ・アロンソ監督率いるチームと対戦した際の先発メンバーから7人を変更した。ングモハは今季6度目の先発出場を果たし、トレイ・ニョニ、ルイス・クーマス、ジェームズ・マコネルといったアカデミー出身選手とともにプレー。若手を起用するこの方針は功を奏し、彼らは試合を通じてチェルシーの経験豊富な選手たちと渡り合った。

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ングモハは、バスク出身の指揮官とコーチングスタッフが与えてくれる機会に感謝を示した。また、10代の選手がトップチームの試合で力を発揮できる道が開かれていることを称賛した。「監督とコーチングスタッフには感謝してもしきれない」と語った。「僕だけでなく、今日のトレイ、クーマス、ジェームズ・マコネルも信頼して起用してくれた。監督がなぜ僕たちを信頼しているのか、示すことができた」

勝ち続ける姿勢を維持

リヴァプールは北ロンドンへの遠征を控え、慢心することなく高い水準を維持することに重点を置いている。ングモハは、勝利の喜びがまた味わいたくなるものである一方、プレミアリーグでははるかに厳しい挑戦が待っていると十分に理解している。アーセナルとの一戦は、今季のリヴァプールに優勝する力があるかを測る試金石と広く見られている。

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ングモハは、連勝が続く中でも浮かれずにいることの重要性を強調した。「試合に勝ち、何度も勝利を重ねること以上に気持ちのいいことはないと思う。自信は高まっているけど、決して慢心してはいけない」と締めくくった。