リヴァプールの逸材トレイ・ニョニ、フェネルバフチェ戦の敗戦でほろ苦いトップチーム初ゴール。クリスタル・パレスに警告

イスタンブールでリヴァプールに痛恨の敗戦
アンドニ・イラオラ率いるチームは水曜夜、チャンピオンズリーグの白熱した一戦でフェネルバフチェに2-3で敗れ、今季の欧州大会で初黒星を喫した。ニョニとアレクサンデル・イサクのゴールで二度リードを奪ったものの、プレミアリーグのチームは敵地トルコの熱狂的な雰囲気の中で優位を保てなかった。ホームのフェネルバフチェはメイソン・グリーンウッドとアーチー・ブラウンのゴールで二度追いつくと、最後はヴェダト・ムリキが決勝のヘディングシュートを決め、試合をひっくり返した。
喜びと落胆が入り交じる一夜を振り返ったニョニは、集中力を欠いたことが敗因になったと認めた。若きMFは、現地の熱気も結果に大きく影響したと語る。「トルコでのアウェー戦が難しい夜になることは分かっていた。スタジアムの環境や観客、雰囲気を考えれば、簡単ではないと分かっていた。もちろん、がっかりしている」と、クラブ公式サイトで語った。
この10代の選手は敗戦につながったプレー上の問題にも率直に言及し、欧州サッカーの最高レベルではミスを相手に容赦なく突かれると指摘した。「試合を掌握していたと思う。でも、失点した場面ではいずれも集中力が途切れてしまった。このレベルの試合はわずかな差で決まる。集中を欠けば、その代償を払うことになる」と述べた。
クリスタル・パレス戦へ奮起を促す
リヴァプールに欧州での敗戦を引きずる時間はあまりない。今週日曜日には、プレミアリーグで重要なクリスタル・パレス戦が控えている。ニョニは、チームにはフェネルバフチェ戦の敗戦を切り替え、国内で勝利を取り戻すための精神的な強さがあると確信している。クリスタル・パレスに勝ち、リーグ戦での勢いを維持するには、強度の高いプレーが欠かせないと考えている。
週末の一戦に向け、ニョニはチームメイトに奮起を促し、再び実力を示すよう求めた。「チームのメンタリティは素晴らしい。前の試合と今日の試合は、確かに続けてつまずく結果になった。でも、良いチームは立ち直るものだ。日曜日には今日よりさらに良いプレーをしなければならない。それができれば勝てると思う」と語った。
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90分間を通じた安定感を求めて
イラオラ監督とコーチングスタッフにとって、とりわけ悔やまれるのは、リヴァプールが苦労して奪ったリードをすぐに手放したことだ。先制点の後も、イサクがヘディングで得点した後も、リヴァプールはほぼ直後にフェネルバフチェの反撃を許した。ニョニは、こうした時間帯の相手の圧力に対処する方法を見つけることが、今季ここまで大きな可能性を示してきたチームにとって次の課題だと考えている。
イスタンブールでの敗戦から得た戦術面の教訓について、ニョニは試合終盤により主導権を握る必要性を強調した。「そうだね、前半も後半も出だしは本当に良かった。でも、チームとしての次の課題は、90分を通してもっと安定したプレーをし、リードを守り切って勝つことだ。今季はそれをやってきたけれど、これからも続けなければならない。まだ落胆している。今回の経験も、今後に生かさなければならない教訓だ」と、アカデミー出身のニョニは説明した。
ニョニが歴史に残る記録を達成
受け入れがたい結果だった一方、この夜はニョニにとって個人的な節目となった。ゴールを決めたことで、チャンピオンズリーグにおけるクラブ史上2番目に若い得点者として、リヴァプールの歴史に名を刻んだ。本人と彼を応援する人々にとって大きな誇りとなる瞬間だったが、最終結果を受け、ロッカールームでの喜びは控えめなものとなった。
MFはチームの敗戦を残念に思いながらも、このゴールを家族に捧げ、達成の大きさを語った。「いつもそうだけど、誇りに思う。故郷にいる家族も誇りに思ってくれているはずだ。ここまで長かったけれど、ゴールを決めてリヴァプールでの初得点を挙げられてうれしい。決して忘れない日になる。負けてしまったけれど、決して忘れない日だ」と述べた。