リヴァプールの逸材トレイ・ニョニ、フェネルバフチェ戦の敗戦でほろ苦いトップチーム初ゴール。クリスタル・パレスに警告

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リヴァプールの新星トレイ・ニョニは、イスタンブールでの欧州カップ戦で悔しい一夜を過ごした後、今週末のクリスタル・パレス戦で真価を示すようチームメートに求めた。10代のニョニはチャンピオンズリーグでクラブ史上2番目に若い得点者となったが、その個人的な節目はフェネルバフチェ戦での終盤の失速によってかすんだ。

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イスタンブールでリヴァプールに痛恨の敗戦

アンドニ・イラオラ率いるチームは水曜夜、チャンピオンズリーグの白熱した一戦でフェネルバフチェに2-3で敗れ、今季の欧州大会で初黒星を喫した。ニョニとアレクサンデル・イサクのゴールで二度リードを奪ったものの、プレミアリーグのチームは敵地トルコの熱狂的な雰囲気の中で優位を保てなかった。ホームのフェネルバフチェはメイソン・グリーンウッドとアーチー・ブラウンのゴールで二度追いつくと、最後はヴェダト・ムリキが決勝のヘディングシュートを決め、試合をひっくり返した。

喜びと落胆が入り交じる一夜を振り返ったニョニは、集中力を欠いたことが敗因になったと認めた。若きMFは、現地の熱気も結果に大きく影響したと語る。「トルコでのアウェー戦が難しい夜になることは分かっていた。スタジアムの環境や観客、雰囲気を考えれば、簡単ではないと分かっていた。もちろん、がっかりしている」と、クラブ公式サイトで語った。

この10代の選手は敗戦につながったプレー上の問題にも率直に言及し、欧州サッカーの最高レベルではミスを相手に容赦なく突かれると指摘した。「試合を掌握していたと思う。でも、失点した場面ではいずれも集中力が途切れてしまった。このレベルの試合はわずかな差で決まる。集中を欠けば、その代償を払うことになる」と述べた。

クリスタル・パレス戦へ奮起を促す

リヴァプールに欧州での敗戦を引きずる時間はあまりない。今週日曜日には、プレミアリーグで重要なクリスタル・パレス戦が控えている。ニョニは、チームにはフェネルバフチェ戦の敗戦を切り替え、国内で勝利を取り戻すための精神的な強さがあると確信している。クリスタル・パレスに勝ち、リーグ戦での勢いを維持するには、強度の高いプレーが欠かせないと考えている。

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週末の一戦に向け、ニョニはチームメイトに奮起を促し、再び実力を示すよう求めた。「チームのメンタリティは素晴らしい。前の試合と今日の試合は、確かに続けてつまずく結果になった。でも、良いチームは立ち直るものだ。日曜日には今日よりさらに良いプレーをしなければならない。それができれば勝てると思う」と語った。

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90分間を通じた安定感を求めて

イラオラ監督とコーチングスタッフにとって、とりわけ悔やまれるのは、リヴァプールが苦労して奪ったリードをすぐに手放したことだ。先制点の後も、イサクがヘディングで得点した後も、リヴァプールはほぼ直後にフェネルバフチェの反撃を許した。ニョニは、こうした時間帯の相手の圧力に対処する方法を見つけることが、今季ここまで大きな可能性を示してきたチームにとって次の課題だと考えている。

イスタンブールでの敗戦から得た戦術面の教訓について、ニョニは試合終盤により主導権を握る必要性を強調した。「そうだね、前半も後半も出だしは本当に良かった。でも、チームとしての次の課題は、90分を通してもっと安定したプレーをし、リードを守り切って勝つことだ。今季はそれをやってきたけれど、これからも続けなければならない。まだ落胆している。今回の経験も、今後に生かさなければならない教訓だ」と、アカデミー出身のニョニは説明した。

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ニョニが歴史に残る記録を達成

受け入れがたい結果だった一方、この夜はニョニにとって個人的な節目となった。ゴールを決めたことで、チャンピオンズリーグにおけるクラブ史上2番目に若い得点者として、リヴァプールの歴史に名を刻んだ。本人と彼を応援する人々にとって大きな誇りとなる瞬間だったが、最終結果を受け、ロッカールームでの喜びは控えめなものとなった。

MFはチームの敗戦を残念に思いながらも、このゴールを家族に捧げ、達成の大きさを語った。「いつもそうだけど、誇りに思う。故郷にいる家族も誇りに思ってくれているはずだ。ここまで長かったけれど、ゴールを決めてリヴァプールでの初得点を挙げられてうれしい。決して忘れない日になる。負けてしまったけれど、決して忘れない日だ」と述べた。