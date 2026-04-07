リヴァプールの移籍交渉が、モロッコのスター選手のドルトムント移籍の障害となっている

ヨーロッパで活躍するモロッコ出身の若手サッカー選手たちは、若さにもかかわらず卓越したパフォーマンスを見せ、引き続き欧州のビッグクラブから注目を集めている。

フランス・スタッド・レンヌのスター選手であるセンターバックのアブドゥルハミド・アイト・ブドラルも、欧州のビッグクラブから注目を集める有望な若手選手の一人となった。

2006年生まれ（19歳）の彼は、今シーズンのフランスリーグにおける最も注目すべき新星の一人だ。

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ドイツの「スカイスポーツ」の報道によると、ボルシア・ドルトムントは来夏の移籍市場において、同選手の獲得に真剣な関心を示している。

同メディアによると、ドルトムントはスタッド・レンヌの経営陣と正式な交渉に入る準備を進めており、今シーズンのフランスリーグで若年ながら14試合に出場し2得点を挙げた若手DFの獲得を目指している。

同メディアは、アイト・ブドラルが来季の守備陣強化に向けた同ドイツクラブの最優先候補であると指摘した。しかし、ジェレミー・ジャケのリヴァプール移籍が確定したため、レンヌの首脳陣は2人目のDFを手放すことに難色を示しているとの噂があり、提示される金額がクラブの条件を満たさない限り、この移籍には障害が生じる可能性がある。