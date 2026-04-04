リヴァプールの廃墟の上で…ハーランドが驚異的な偉業を達成

ノルウェー代表のスター、エルリング・ハーランドは、土曜日の夜に行われたリヴァプール戦でのマンチェスター・シティの大勝において、チームに多大な影響を与えた。

FAカップ準々決勝で、シティはアーネ・スロット監督率いるチームを4-0で下し、リヴァプールは新たな惨事となる夜を過ごし、苦境を深めた。

シティは本日、ハーランドのハットトリックとアントワン・セミーニョのゴールにより4得点を挙げた。

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サッカー統計専門サイト「オプタ」によると、ハーランドは主要リーグの全スター選手の中で、驚異的な記録を樹立した。

同サイトは「2022年7月にマンチェスター・シティでデビューして以来、アーリング・ハーランドは全大会通算で12回のハットトリックを記録している」と強調した。

さらに、このノルウェー人スターは、欧州5大リーグの選手の中でハットトリック最多記録保持者となったと付け加えた。

オプタによると、ハーランドは本日、イングランド代表キャプテンでありバイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインとの並列記録を破った。ケインは現在も11ハットトリックを記録している。



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