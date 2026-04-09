リヴァプールの崩壊：戦術の不整合か、集中力の低下か？

サッカーはめったに一直線に進まない。小さな進歩がタイトルにつながることもあれば、大きな進歩が裏目に出ることもある。

リヴァプールの過去2シーズンは、その矛盾を体現した。

ユルゲン・クロップの退任後、後任にアルネ・スロットが就任した。エールディヴィジ以外では無名に近い指導者だった。夏の補強はフェデリコ・キエーザの低額加入だけ。出場機会も少なく、期待は高まらなかった。

しかし、その後起こったことは予想外だった。

スロットはダブルピボットを採用し、グラヴェンベルフを再起させ、マカリスターとソボスライでバランスとコントロールを強化。終盤の混沌は収まり、チームは安定と冷静さを取り戻し、最終的にプレミアリーグを制した。

マンチェスター・シティの失速やアーセナルの負傷を理由にする声もあるが、ワークロード管理と試合運びの改善がタイトルを正当なものにした。

しかし、その成功は長く続かなかった。

リヴァプールは巨費を投じてフロリアン・ヴィルツ、アレクサンダー・イサク、ウーゴ・エキティケ、ミロス・ケルケズを獲得した。 いずれもトップクラスの攻撃手だが、互いを補完するタイプではない。一方、チームは独自の戦力を失った。システムを定義する創造者トレント・アレクサンダー＝アーノルド、縦への突破と混沌をもたらしたダーウィン・ヌニェス、ルイス・ディアスが去った。その結果、メンバー入れ替えを超え、リヴァプールの攻撃とスペースの使い方に構造変化が生じた。

チームは進化ではなく、変貌を遂げた。

その変容に伴い、新たな不安定さも生じた。

何が本当に変わったのかを把握するには、結果だけでなく、リバプールが作り出すチャンスと許すチャンスという根本的な要素を見なければならない。

リヴァプール対「新たなプレミアリーグ」

リヴァプールのチャンス創出と許容を分析する前に、1つの文脈的要因が不可欠だ。





プレミアリーグはより直接的でマンマークとセットプレーを重視するスタイルへ急速に変化している。この傾向は以前からあったが、今シーズンのスピードと規模は顕著だ。リーグは1対1、セカンドボール、縦への速さを重視し、ボール支配の価値は下がった。

リヴァプールはこの変化への適応に苦戦している。

彼らの戦術は、その要求に合っていないようだ。重要な場面でフィジカル的な優位性を欠き、セットプレーでも独創性に乏しい。プレスもダイレクトな攻撃で突破されつつある。相手はリヴァプールの戦術に嵌らず、迂回して攻めてくる。

10〜11月の苦戦期には、ショートパスを多用するアストン・ヴィラにしか勝てず、他のチームはダイレクトな戦術でボール支配を崩した。

ただし、これは責任逃れではない。クラブやコーチングスタッフはこうした傾向を予測し、対応できたはずだ。影響を受けているのはリヴァプールだけではない。リーグ全体の変化に複数のチームが不意を突かれている。その文脈では、ポジショナルなボール支配を重んじるサッカー文化で育ったアルネ・スロットの経歴が、適応の遅れの一因になった可能性もある。

こうした背景を踏まえた上で、ピッチ上の状況を見ていこう。

では、リヴァプールは攻撃と守備でどんなパフォーマンスを示したのか。

攻撃面では

今季のリヴァプールは、決定力、最終ラインでのスピード、一貫した迫力が不足していた。目玉補強ではなかったものの、期待に応えたのはウーゴ・エキティケだけ。フロリアン・ヴィルツとアレクサンダー・イサクは、まだ戦術にフィットせず、またはけがで離脱している。

リヴァプールの攻撃陣は、フィジカル、守備、ポジショニングの面で新リーグの要求にまだ完全に適応できていない。

そこで、チャンス創出の状況を検証する。

Dream Databall

2025-26シーズンプレミアリーグにおけるリヴァプールのペナルティを除くシュート分布図

いくつかの傾向が明らかだ。

質の高いチャンスは依然として少ない。シュート数は多く平均距離も悪くないが、決定的な場面の割合は期待ほどではない。シュート位置も中央の危険エリアだけでなく、多様なゾーンに散らばっている。

クロスやセットプレーへの依存が目立ち、ペナルティエリア外からの大胆なシュートも多いため、全体的な効率が下がっている。

攻撃は機能しており上位を維持できるが、決定力が不足している。課題はフィニッシュの精度ではなく、質の高いチャンスの量と安定性だ。

守備面では

ここがリヴァプールの主な課題だ。

Dream Databall

2025-26シーズン プレミアリーグのリヴァプールのペナルティエリア外からのシュートマップ

数だけでなく質も問題で、中央の至近距離から多くのシュートを許しており、被シュート1本あたりのxG（期待得点）が高い。

問題の一つはトランジション時の守備だ。失った直後の無防備な状況から生まれたチャンスが全体の約40％を占め、自らが作り出すトランジションチャンスを大きく上回る。

サイド攻撃、セットプレー、右CKなど、失点パターンも類似している。試合でも確認されたように、ダイレクトプレーやセカンドボールが守備陣を何度も崩している。

さらに、実際の失点数はxG（期待得点）を大きく上回っており、変動やGKの不安定さ（ジョルジ・ママルダシュヴィリの適応問題を含む）だけでは説明できない根本的な守備課題を示している。

総じて、今シーズンの苦戦はボールを持たない時間の弱さが最大要因だ。戦術的弱点、トランジションの脆さ、リーグのスタイルへの適応不足が重なり、相手にとっては攻略しやすくなっている。



