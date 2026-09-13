リヴァプールがフラムと0-0で引き分けた期待外れの一戦を受け、イングランドメディアはライアン・グラフェンベルフに厳しい評価を下している。オランダ人MFは土曜日、試合開始から1時間でアンドニ・イラオラ監督にベンチへ下げられた。

イラオラ監督は、グラフェンベルフをまだ先発の選手とは見ていない。元アヤックスの同選手は週半ばのアトレティコ・マドリー戦で途中出場となり、その数日後のフラムとのホームゲームでも再び90分間プレーすることはなかった。

Liverpool Echoは、フラム戦でのグラフェンベルフのプレーに4点をつけた。『どこに走るべきかよく分かっておらず、チームメートからパスを出されずに飛ばされる場面も多かった。そのうえ、グラフェンベルフは非常に動きが鈍く見えた。彼にとって憂慮すべき午後だった』

『新たな刺激をもたらそうとする中で、イラオラはライアン・グラフェンベルフに今季開幕週末以来となる初先発の機会を与えた。だが3月に新たな6年契約にサインしたこのオランダ人は、アーネ・スロット時代の終盤に彼を苦しめた不振を、いまだに完全には振り払えていない』とThe Athletic. は結論づけている。

『グラフェンベルフは、つまらないボールロストの後に力なく首を振った場面でも分かるように、自信を欠いているように見えた。パスは31本中24本を成功させ（77パーセント）、7度のデュエルのうち4度を制した（57パーセント）』と、イングランドでプレーするこのオランダ人に厳しい評価が下された。

Daily Express もグラフェンベルフの出来に衝撃を受けている。『2024-25シーズンの優勝年度のレベルには、その後は実際のところ一度も本当の意味で戻れておらず、この試合でも時間帯によっては非常に苦しんでいた。そういうわけで、彼は1時間でベンチへ下げられた』

グラフェンベルフは今季、プレミアリーグ4試合で183分間プレーしている。さらにチャンピオンズリーグ開幕戦のアトレティコ戦では、イラオラ監督から21分間の出場機会を与えられた。