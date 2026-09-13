リヴァプールがフラムと0-0で引き分けた失望の一戦を受け、イングランドメディアはライアン・フラーフェンベルフに厳しい評価を下している。オランダ人MFは土曜日、1時間のプレー後にアンドニ・イラオラ監督によって交代を命じられた。

イラオラ監督は、フラーフェンベルフをまだ先発の主力とは見なしていない。元アヤックスの同選手は週半ばのアトレティコ・マドリー戦で途中出場となり、その数日後のフラムとのホームゲームでも再び90分間プレーすることはなかった。

Liverpool Echoは、フラム戦でのフラーフェンベルフのパフォーマンスに4点を付けた。「どこに走るべきかを十分に分かっておらず、味方選手からパスを飛ばされる場面も多かった。さらにフラーフェンベルフは非常に動きが遅く見えた。彼にとって憂慮すべき午後だった」

「新たな刺激をもたらそうとして、イラオラはライアン・フラーフェンベルフに今季開幕週末以来初の先発機会を与えた。3月に新たな6年契約にサインしたこのオランダ人だが、アーネ・スロット時代の終盤に彼を苦しめた不振を、いまだに振り払えてはいない」とThe Athletic. は結論づけている。

「フラーフェンベルフは、軽率なボールロストのあとに落胆したように首を振った場面でも、自信に満ちた様子には見えなかった。31本のパスのうち24本を成功させ（77％）、7度のデュエルのうち4度に勝利した（57％）」と、イングランドでプレーするこのオランダ人に対する厳しい評価が下された。

Daily Express もまた、フラーフェンベルフの出来に衝撃を受けている。「2024-25シーズンの優勝イヤー当時のレベルには、その後一度も本当の意味では戻れておらず、この試合でも時間帯によっては非常に苦しんでいた。そのため1時間でピッチを後にした」

フラーフェンベルフは今季、プレミアリーグ4試合で183分間プレーしている。さらに、チャンピオンズリーグ開幕戦のアトレティコ戦では、イラオラ監督から21分間の出場機会を与えられた。