リヴァプールの勝利で躍動したフロリアン・ヴィルツ、ジェイミー・キャラガーの痛烈な批判を意に介さず

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リヴァプールのMFフロリアン・ヴィルツが、クラブ史上最高額の移籍金で加入して以降のパフォーマンスに対する強まる批判に、毅然と反論した。安定したプレーを続けられずにいるドイツ代表MFだが、著名な解説者たちに成果を疑問視されても、自身のプレーに集中していると強調した。

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ヴィルツ、解説者からの批判に反論

ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツは、リヴァプールが2025年夏に1億1650万ポンドという巨額を投じてレヴァークーゼンから獲得して以来、厳しい視線にさらされてきた。しかし23歳の本人は、移籍金による重圧がある中でも、プレミアリーグでの働きを疑問視する批評家の声には耳を傾けていないと断言する。ヴィルツはブライトン戦で先制点につながる重要な役割を果たした。その強烈なシュートがパスカル・グロスに当たってコースを変え、先制点が生まれた。その後はブラッドリー・バルコラのアシストからアレクサンデル・イサクが得点し、勝利を決定づけた。

「たぶん僕が話題にしたくなる人間だからじゃないかな？」。ヴィルツは試合後、『BBC』のインタビューで冗談交じりに語った。アルネ・スロットの下で迎えた加入初年度は安定したリズムをつかめずにいたが、現在の体制では再び活力を取り戻しているようだ。今季はここまで1得点3アシストを記録。批判の声を完全に封じるべく、さらに数字を伸ばそうとしている。「いや、僕はただ自分のサッカーをするだけ。人が僕について話したり、評価したりしたいなら、それはその人たちの仕事だ。そこに意識は向けていない。ただサッカーをしたい。それ以上、僕にできることはない」。イングランドのサッカーへの適応を続ける司令塔は、そう付け加えた。

ヴィルツ、前半の圧倒的な戦いぶりを称賛

ヴィルツは続いて、チームの姿勢と力強い立ち上がりを称賛し、試合序盤に狙い通りのプレーができたことを強調した。前半、とりわけ最初の30分間は、個々の競り合いで優位に立って主導権を握り、多くの得点機をつくったという。攻撃のテンポを保ちながら守備でも規律を守り、前半を危なげなく終えられたと振り返った。

「今日はこの試合に臨むにあたって、正しいメンタリティーを持てていた。前半、あるいは最初の30分間は相手を上回り、競り合いでも本当に良いプレーをして、多くのチャンスをつくった。前半を終えるまでしっかり守れたのも良かった。本当にうれしい」と説明した。

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「本当に楽しい。先月はうまくいかないことが多かったと思うから、今うまくいっていることがなおさらうれしい。僕たちは目指すところに向けて良い方向に進んでいる。このまま続けていくべきだし、それがうれしい」

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キャラガー、容赦ない批判

ドイツ代表MFに最も厳しい批判を向けてきたのは、リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーだ。キャラガーは、クラブが支払った金額に見合う選手を獲得できたのか、繰り返し疑問を呈してきた。今季序盤にマンチェスター・シティに敗れた後には、ヴィルツのチームへの貢献を特に厳しく批判。プレミアリーグでの生活に適応するには、すでに十分すぎるほどの時間があったと指摘した。

「ヴィルツがフラーフェンベルフより優先して起用されるべき理由はない。フロリアン・ヴィルツが今リヴァプールで見せているものは不十分だ。彼はリヴァプールで55、60試合に出場している。今はリヴァプールのチームに入るべきではない。リヴァプールの選手を厳しく批判したいわけではない。だが、5〜10試合を終えた段階で言っているのではない。50〜60試合を終えて、こう言っているんだ」とキャラガーは語った。

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アンフィールドで負傷の懸念

ブライトン戦の勝利は、ヴィルツが途中でピッチを離れざるを得なくなったことで、やや後味の悪いものとなった。ピッチ上で治療を受けた後、65分に交代となり、アンフィールドのファンにすぐさま不安が広がった。ドイツ代表MFに代わってトレイ・ニョニが投入され、試合終盤には医療スタッフがタッチライン際で初期的な確認を始めた。

アンドニ・イラオラ監督はすぐに状況を説明したが、過密日程の中ではコンディション上の問題がいずれも懸念材料になり得ると認めた。「残念ながら、足首を軽くひねってピッチを離れなければならなかった。大きな問題には見えないが、我々は3日ごとに試合をしているので、状態を見極める必要がある」とイラオラは語った。