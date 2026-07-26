リヴァプールの動向待ち：ブライトン、バルセロナに正式オファーを提示

スウェーデン人ウインガー、ロニー・バルジの去就をめぐる問題が、夏の移籍市場終了が近づくなかで熱を帯びている。イングランドのブライトンが、20歳のバルセロナの選手獲得に向けて正式オファーを提出した。この移籍はガンビア人スター、ヤンクバ・ミンテのリバプールへの移籍を条件とするものとなっており、一方でカタルーニャのクラブは将来的な復帰を確実にするため、買い戻し条項を盛り込むことに固執している。

スペイン紙「スポルト」によると、ブライトンはこのスウェーデン人の獲得に関心を寄せるクラブのリストで筆頭に立っている。バルジは昨季、右ウイングのポジションで若きスター、ラミン・ヤマルとの激しい競争に押され、出場時間がわずか871分にとどまったことで、十分な出場機会を得られていなかった。

条件付きの移籍

ブライトンが正式オファーを提出したものの、移籍の成立はミンテのリバプール移籍という中心的な進展にかかったままだ。「レッズ」はこのガンビア人ウインガーを注視しており、もし彼が退団すれば、イングランドのクラブは直ちにスウェーデン人選手の獲得に向けた本格的な動きを開始する。

ブライトンはバルジの署名を勝ち取るべく、状況を注視することに関心を示している複数の他の欧州クラブと競合しているが、イングランド南岸のクラブが今のところ交渉において最も本気であり続けている。

退団の必要性を確信するバルジ

状況はここ数週間でさらに緊迫している。とりわけイングランド人アンソニー・ゴードンがバルセロナに加入したことで、ハンジ・フリック監督が持つ攻撃の選択肢が増加し、契約が2029年6月まで残っているバルジに対し、自らの価値を証明し定期的な出場時間を得るためにはレンタルでの移籍が急務であると確信させた。

このスウェーデン人選手は、キャリアを発展させ最高レベルで必要な経験を積みたいという願望のもと、主力としての出場が保証されるあらゆる移籍先を優先している。

買い戻し条項に固執するバルセロナ

一方バルセロナは、有望な若き才能の一人を完全に手放すことを断固として拒否しており、カタルーニャのクラブは買い戻し条項を含む移籍形態を検討している。これは新天地で選手が定期的に出場することを保証しつつ、レベルが向上した場合には将来的に復帰させる可能性を放棄しない仕組みだ。

クラブのスポーツディレクターとハンジ・フリック監督はいずれも、バルジの技術的な質と相手の守備を突破する並外れた能力を依然として大いに信頼しており、彼が持つ将来有望な可能性を踏まえ、クラブは彼を完全に失わないよう慎重になっている。