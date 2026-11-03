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フェネルバフチェの暫定監督ディルク・カイトは、カドゥキョイで古巣リヴァプールを迎えるチャンピオンズリーグでの特別な再会を楽しみにしている。オランダのレジェンドは、トルコの名門に対し、自分たちの情熱とファンの声援を力に変え、シーズンを立て直すよう呼びかけた。

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カイトが暫定指揮官として欧州の大一番へ

かつてリヴァプールのファンに愛されたディルク・カイトが、水曜日にチョバニ・スタジアムで行われるUEFAチャンピオンズリーグのリヴァプール戦で、フェネルバフチェを暫定監督として率いる。カイトは、今週初めにイスマイル・カルタルが辞任したことを受け、指揮を執ることになった。

トルコの強豪は、スュペル・リグで連敗し、欧州での最初の3試合でもわずか1ポイントしか獲得できていない苦しい状況を打開すべく、アンドニ・イラオラ率いるチームをホームに迎える。

一方、リヴァプールは今季のチャンピオンズリーグで3戦全勝の成績を引っ提げ、イスタンブールに乗り込む。

古巣との欧州での特別な再会を心待ちにするカイト

感慨深い一戦を前に、カイトは古巣と監督として対戦することの個人的な特別さを認めた。「18年ぶりにチャンピオンズリーグに出場することは、フェネルバフチェにとって非常に重要だった。そのレベルに到達すれば、非常に手ごわいチームと対戦すると分かっている」とカイトは語った。

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「組み合わせが決まったとき、テクニカルスタッフの一員として本当に興奮した。フェネルバフチェとリヴァプールが私にとってどれほど大切か、誰もが知っているからだ」

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「もちろん、明日は私にとって非常に、非常に特別な機会になる。ただ、今の状況で重要なのは私ではない。クラブだ」と暫定監督は付け加えた。

カイト、情熱を求めカドゥキョイの声援に期待

カイトはアウェーでの対戦を望むという見方を否定し、熱気に満ちたカドゥキョイの雰囲気こそフェネルバフチェにとって最大の武器になると強調した。「いや。私はカドゥキョイでリヴァプールを迎えたい。フェネルバフチェにとっても、選手たちにとっても大きなチャンスだ。私たちには非常に良いプランがあり、それを信じなければならない」と語った。

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「情熱とエネルギーを持ってそれを実行できれば……。ファンが後押ししてくれる。それが私たちにとって最大の強みになる」

「フェネルバフチェを愛する人で、現状に満足している人はいない。だが、明日は大きなチャンスだ。私たちにはチャンピオンズリーグやワールドカップで優勝した選手がいる」とも述べた。

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暫定監督、ピッチ上での成功だけに集中

自身の監督としての立場について、カイトはクラブ首脳から任されたのは目先の試合だと説明し、首脳陣への全面的な信頼を示した。「クラブからギョズテペ戦とリヴァプール戦の指揮を頼まれた。明日の夜が良い結果に終わることを願っている」と説明した。

「会長を強く信頼している。どんな決断を下しても、良いものになると確信している。監督を巡るこうした話し合いに私は関わらない」

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「今は明日の試合に集中したい」と、欧州の舞台で監督として初めて指揮を執る一戦を前に締めくくった。