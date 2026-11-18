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スティーブン・ジェラード氏は、アーセナルで鮮烈なスタートを切ったエズリ・コンサが、ミケル・アルテタ監督に大きな選考上の悩みをもたらしたと考えている。今夏に5500万ポンドで加入したコンサはすんなりとチームに適応。主力選手が負傷から復帰するなか、指揮官は難しい決断を迫られている。

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アーセナルで輝くコンサ

コンサは8月にアストン・ヴィラから 5500万ポンドで移籍 して以来、アーセナルで素晴らしいスタートを切っている。最終ラインの強化を目的に迎えられたイングランド代表DFは、すぐに先発メンバーの頼れる存在として定着した。

プレミアリーグのシーズン序盤、コンサがすんなりとチームに溶け込んだことはアルテタ監督にとって重要だった。才能あるDFは主力選手を欠くなかで見事に穴を埋め、エミレーツ・スタジアムで早くも自らの価値を証明し、高額な移籍金に見合う活躍を見せている。

ジェラードが指摘するアルテタの大きな悩み

ジェラード氏は、センターバックのコンサが最近見せているプレーに強い印象を受けている。特に、ヴィラ・パークでかつて指導を受けたウナイ・エメリ監督の下で、戦術面が急速に向上したことに言及した。リヴァプールのレジェンドは、コンサの傑出した活躍が、現在の指揮官にとって歓迎すべき、しかし難しいジレンマを生んでいると考えている。ジェラード氏は『The Overlap Daily』で、アーセナルの指揮官が直面する複雑な状況を説明した。

「コンサはウナイ・エメリの下で大きく成長したと思う。アーセナルでのプレーぶりを見れば、コンサはミケル・アルテタに大きな問題をもたらしたと思う」

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サリバ復帰で複雑になる守備陣の起用

アルテタ監督が突如として選手起用に頭を悩ませることになったのは、ウィリアム・サリバの先発復帰が近づいているためだ。フランス代表DFは、長引いた 背中の負傷 からの完全復帰が近づいており、最近、試合のメンバーにも復帰した。

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サリバは今月初めの チャンピオンズリーグでアーセナルがスラヴィア・プラハに2-1で勝利した試合 でベンチ入りした。サリバが万全のコンディションに戻りつつあるなか、アルテタ監督は守備陣でサリバ、コンサ、ガブリエウ・マガリャンイスをどう共存させるかという、極めて難しい戦術的判断を迫られている。

イングランド代表での定着を目指すコンサ

コンサはクラブで好調なだけでなく、代表での定位置獲得も強くアピールしている。アーセナルが冬の過密日程を戦うなか、アルテタ監督は守備陣のローテーションを慎重に管理しなければならない。コンサは完璧なパフォーマンスを維持し、すべての大会で先発の座を固めることを目指す。