共有 GOALをGoogleでフォロー

ACミランが、現行契約の満了を控えるベテランDFフィルジル・ファン・ダイクのリヴァプールでの状況を注視していると報じられている。オランダ代表の同選手は、プレミアリーグに所属するリヴァプールとの契約延長で合意に至らなければ、移籍市場で最も注目を集めるフリー選手の一人となる可能性がある。

広告

ミラン、アンフィールドでの契約を巡る膠着状態を注視

リヴァプールとの契約期間が終盤に差しかかるなか、フィルジル・ファン・ダイクの去就は依然として大きな話題となっている。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の報道によると、ミランは元サウサンプトンのファン・ダイクに以前から関心を寄せている。ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレとシニアアドバイザーのズラタン・イブラヒモヴィッチは、ともに同DFのリーダーシップと技術を高く評価しているという。カルディナーレが率いるレッドバード・キャピタル・パートナーズが、リヴァプールの親会社フェンウェイ・スポーツ・グループの少数株式を保有していることも、両クラブのつながりを強めている。

ただし、ミランへの移籍が実現するかどうかは、ファン・ダイクが移籍金なしで加入できるかにかかっている。選手の年齢と、現在イングランドで受け取っている高額な給与を踏まえ、ミランはフリー移籍の場合に限って獲得する意向だ。

ファン・ダイク、不透明な去就に言及

ファン・ダイク本人は来季のプレー先について明言を避けている。最近行われたクリスタル・パレスとのプレミアリーグの試合後、主将は自身の考えをこう語った。「今季がどうなるか見てみよう。ここまで、すでに素晴らしい時間を過ごしてきた。それが延長されるなら、そういうことだ。そうならなければ、別の場所へ行くことになる」

ミランでは欧州サッカーのトップレベルにとどまる機会が得られる一方、欧州以外の獲得希望クラブとの厳しい競争に直面する。同イタリア紙は、ファン・ダイクがキャリアの現段階で最後にもう一度高額の報酬を得ることを優先するなら、ミランがフェネルバフチェやガラタサライを含むサウジアラビアとトルコの資金力あるライバルを退けるのは難しいと認めている。ただし、オランダ代表DFが可能な限り高いレベルでのプレーを望むなら、特にミランが来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、サン・シーロは理想的な移籍先となり得る。

広告 広告

リヴァプール、守備陣の新時代を見据える

リヴァプールは、主力選手との契約交渉に慎重な姿勢を取っているようだ。報道によれば、クラブは「モハメド・サラーのような事態が再び起きること」を避けたいと考えている。エジプト代表FWは2024-25シーズンに目覚ましい活躍を見せ、高額な条件で契約を延長した。しかし、その後は結果とパフォーマンスが急激に低下し、リヴァプールは翌夏に同選手を放出した。

ファン・ダイクがすでに30代後半に差しかかるなか、長年在籍するDFジョー・ゴメスの現行契約も残り数カ月に近づいており、世代交代の必要性はいっそう高まっている。守備陣には新たな戦力が必要で、リヴァプールはすでに将来を見据え、ロナルド・アラウホのレンタル契約に買取オプションを付けているほか、イタリアのジョヴァンニ・レオーニを含む有望な若手センターバック数人を育成している。

4位以内への目標と欧州での戦いを両立

ピッチ上では、ミランは現在、セリエAで勝ち点24の4位につけ、首位ラツィオを勝ち点5差で追っている。現在の代表ウィークが終わると、ミランは11月22日にフロジノーネをホームに迎えて国内での戦いを再開。その4日後の11月26日には、ヨーロッパリーグでオリンピアコスとのアウェー戦に臨む。