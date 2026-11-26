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リヴァプール主将のフィルジル・ファン・ダイクが、親友ケヴィン・デ・ブライネのPSV移籍を巡る報道に厳しく反論した。オランダ人DFは報道と距離を置き、元マンチェスター・シティのスターがエールディヴィジに向かうとする情報源の信憑性に疑問を呈した。

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ファン・ダイク、移籍報道に疑問

ファン・ダイクは、親友のデ・ブライネがエールディヴィジの強豪PSVへの移籍を検討しているとの報道に懐疑的な見方を示した。オランダ人DFは、 リヴァプールが先日行ったクラブ・ブルッヘとの欧州大会での一戦 の後、この件について質問を受けた。親しい間柄ではあるものの、マンチェスター・シティのレジェンドの次の移籍先を巡り、自分が仲介役や情報源になるつもりはないと明言した。

「移籍の可能性について、もうケヴィンにメッセージを送ったかって？ 彼とは、たまにメッセージを送るだけでなく、もっと頻繁に話している」とファン・ダイクは『Sporza』に説明した。また、選手本人はアイントホーフェンへの移籍について公に何も語っていないと指摘。「噂だろう？ 彼はまだ何も言っていないと思う」と付け加えた。

メディアの主張と実際の状況

デ・ブライネに近い人物がオランダでのプレーに対する本人の関心をほのめかしたと記者らが示唆すると、一時は緊張が走った。その質問に明らかに不快感を示したファン・ダイクは、本人と本当に親しい人物がキャリアに関する機微な情報を公に漏らすのかと、記者らの主張にすぐさま疑問を投げかけた。

「彼がそう言ったのか、それとも君たちがでっち上げたのか？」とファン・ダイクは応じた。「もし彼に近い人たちがメディアに話し始めたなら、それは問題だと思う。私はまったく何も知らない。ケヴィンの今後がどうなるかを語れるのは本人だけだ。様子を見よう」

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私生活への踏み込みにデ・ブライネも不快感

ベテランMFも以前、報道機関による私生活の扱いに 不快感を示していた 。ベルギー代表MFは記者会見で、インタビューを誤解し、自宅の写真を掲載した記者らを批判。妻ミシェル・ラクロワを交えた話し合いの後に浮上した噂にも、悩まされたと語った。

35歳の司令塔は、キャリアの中でさまざまな要素を検討する段階にあると認めた。ただし、退団の可能性について具体的な時期は明かしていない。現在は好調でサッカーに集中しており、今後の計画や低地諸国への復帰について絶えず問われることよりも、プレーに目を向けていると強調した。

エールディヴィジ移籍の行方は不透明

PSVが控えめな額である 200万ユーロの初回オファー を提示し、すでに反応を探ったとの噂もある。その実績を考えれば低額に見えるが、この地域への復帰の可能性を巡る憶測を強めている。一方、現在のナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は最近、 今季終了まで同MFがチームに残ると見込んでいると述べた 。契約状況に加え、所属クラブを巡るピッチ外の話題も続く中、デ・ブライネの去就は欧州サッカー界で最も議論されるテーマの一つとなっている。