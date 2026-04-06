リヴァプールのファンがアロンソを家族間のトラブルに巻き込む

レアル・マドリードの元監督であるスペイン人のシャビ・アロンソが、リヴァプールのサポーターに追いかけ回されるという、家族にとって気まずい状況に陥った。

オランダ人のアーネ・スロット監督の下でチームの成績が低迷したため、チャビ・アロンソは来シーズン、リヴァプールの指揮を執る可能性が高まっている。

チャビ・アロンソはスロット監督の就任前からリヴァプールからオファーを受けていたが、バイエル・レバークーゼンでもう1シーズン残留することを選び、その後レアル・マドリードでの短期的な挑戦を決断したものの、解任に終わった。

報道によると、アロンソとリヴァプール首脳陣の間では、来夏から「リヴァプール」の指揮を執るという口頭での合意が成立しており、今シーズンの終了後に正式発表される見込みだ。

アロンソの妻ナゴラ・アランボロは、チャビに来季リヴァプールの指揮を執るよう求めるリヴァプールファンからのリクエストが殺到したため、自身のインスタグラムの投稿へのコメント機能を閉鎖せざるを得なかった。

なお、リヴァプールは今シーズン、プレミアリーグ優勝争いから脱落し、EFLカップとFAカップからも敗退しており、現在はチャンピオンズリーグでのタイトル防衛を目指している。



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