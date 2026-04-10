リヴァプールのスターが、ユヴェントスからスパレッティへの待望の贈り物。

ユヴェントスは金曜日、ルチアーノ・スパレッティ監督との契約を2028年6月まで延長した。

この決定は、数か月でチームに規律とバランスを取り戻したイタリア人監督への信頼の証だ。

同時にクラブは来夏の補強に着手。スパレッティの戦術を実現するため、ブラジル代表GKアリソン・ベッカーの獲得が最有力視されている。

これはスパレッティへの待望の贈り物だ。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスはリヴァプールのGKアリソン・ベッカーを今夏の最優先補強候補としている。

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アリソンは33歳。ローマ時代、スパレッティの下でプレーした経験があり、再会に期待が高まる。

アリソンはリヴァプールと2027年まで自動延長契約を結んでいるが、本人側は元監督との強い絆もありイタリア復帰の可能性を否定していないという。

イタリアの筋によると、ユヴェントスと選手側との接触は前向きで、クラブ内では来夏の移籍実現に楽観的な見方が広がっているという。

長期プロジェクトの一環として位置づけられている。

さらに、ユベントスはスパレッティ監督との契約を2028年まで延長し、長期的な安定と野心的なチーム作りを目指す。

来夏は、経験豊富な高品質な選手、特にアリソン級のGKを獲得し、チームを強化する大型補強が予想される。これはスパレッティにとって、ユヴェントス新プロジェクトの最初の贈り物となるだろう。

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