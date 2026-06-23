リヴァプールのサプライズで、モハメド・サラーが再びマージーサイドの話題に。

昨季アンフィールドを去ったサラーだが、リヴァプールは2026年W杯での彼の快挙を見過ごさなかった。

クラブの公式アカウントからの思わぬ称賛は「エジプトの王」とリバプールファンとの絆を再注目させ、未来への憶測を呼んだ。

リヴァプールは、2026年W杯でエジプトを初勝利に導いた元スター、モハメド・サラーを印象的に称えた。

34歳のサラーはニュージーランド戦で1点を奪われながら3－1の逆転勝利をもたらした。先制点と3点目のアシストを記録し、年齢は関係ないと示した。

https://www.instagram.com/p/DZ4VzFjFFUf/?hl=en&img_index=1

後半の潮目となり、エジプトのW杯史に新たな1ページを刻んだ。

試合後、ファラオズのキャプテンは自身のインスタグラムに記念写真を投稿。リヴァプールの公式アカウントが祝福のコメントを寄せ、サラーを驚かせた。 クラブは代表での偉業を称え、アンフィールドがなおも彼をレジェンドとして迎え入れることを示した。

さらに元イングランド代表オーウェンはメディアに対し「サラーのリヴァプール復帰は不可能ではない」と発言。

特に過去10年間で最も優れた得点王の一人が去った後、リヴァプールの攻撃陣の将来には疑問が残る。コーチングスタッフに変化があれば、このエジプト人スターの復帰が再検討される可能性があると指摘した。

リヴァプールの思わぬ賛辞とオーウェンの発言で、サラーは再びマージーサイドの話題に。W杯でエジプト代表の歴史を刻む彼とアンフィールドの物語は、まだ終わっていない。