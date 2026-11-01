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アーセナルはアンフィールドでリヴァプールに1-0で競り勝った。16分にカイ・ハヴァーツが決勝点を挙げた。リヴァプールはボール保持で上回り、18本のシュートを放ったものの、粘り強いアーセナルの守備を崩せなかった。

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アンフィールドでの無敗を目指すリヴァプールにとって、統率の取れたアーセナルに0-1で敗れたことは大きな痛手となった。決勝点が生まれたのは16分。デクラン・ライスの正確なパスから、ハフェルツが冷静に決めてリヴァプールの守備を破った。リヴァプールはボール保持率56％を記録し、期待得点（xG）も1.31に達したが、組織的な守備に阻まれ、90分間を通じて枠内シュートはわずか4本にとどまった。

アンドニ・イラオラ監督のチームはサイドから33本のクロスを送り込み、圧力をかけ続けようとしたものの、決定力不足は明らかだった。アーセナルが26回のインターセプトと17回のクリアを記録したことは、攻撃の最終局面における両チームの差を浮き彫りにした。リヴァプールは終盤、ドミニク・ソボスライの投入を含む相次ぐ交代で反撃を図ったが、中央での攻撃に変化をつけられず、首位チーム相手に勝ち点を得られなかった。

GK＆守備陣

アリソン・ベッカー：6点

アーセナルの枠内シュートは3本にとどまり、ブラジル人GKは午後の大半を見守る形となった。巧みに組み立てられた攻撃からハフェルツに決められた決勝点は、対応が難しかった。アリソンの配球はリヴァプールが高い守備ラインを維持する助けとなったが、持ち味である試合を救うセーブを求められる場面はほとんどなかった。

ミロシュ・ケルケズ：5点

左サイドバックにとって厳しい午後となった。アーセナルの右サイドの攻撃陣がポジションを入れ替えながら動くのに対応しきれず、相手の攻守の切り替えに守備陣が揺さぶられる中、いくつかの守備のミスにも関与した。ボール保持時に必要な落ち着きを欠き、81分に交代した。

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ロナルド・アラウホ：6点

センターバックとして、重要な局面での競り合いではフィジカルの強さを垣間見せた。一方で、先制点を許した守備陣の一員でもあった。81分まで堅実な守備を見せた後、反撃を狙うイラオラ監督が攻撃的な選手を投入するために交代した。

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ジェレミー・ジャケ：5点

注目度の高い一戦は若手にとって学びの場となった。空中戦では果敢な姿勢を見せたが、ウーデゴールとハフェルツの巧みな動きにポジショニングを突かれる場面もあった。フル出場したものの、アーセナルの強度の高いプレスをかわすのに苦労した。

フィルジル・ファン・ダイク：6点

主将は自ら手本を示そうと、たびたび守備ラインから前に出て攻撃の起点となった。しかし、16分のアシストにつながったライスの動きをチーム全体で捕捉できなかったことが、その評価に影を落とした。守備陣を率いてアーセナルのシュート数を少なく抑えたが、一度の隙が致命傷となった。

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中盤

トレイ・ニョニ：5点

いきなり厳しい戦いに臨んだ10代の選手は、ライスとギマランイスの強力なコンビを相手に影響力を発揮できなかった。巧みなタッチは見せたものの、ピッチ中央ではフィジカル面で押し込まれることが多かった。監督がより経験豊富な選択肢を求め、59分に交代した。

アレクシス・マクアリスター：6点

2022年ワールドカップ優勝メンバーはホームチームの攻撃を主に組み立てたが、守備にも多くの労力を割かれた。何度かファウルを犯し、80分にはイエローカードを受けた。リヴァプールのボール保持を支えた一方、低い位置に構える守備を破る決定的なパスは出せなかった。

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フロリアン・ヴィルツ：6点

攻撃を創造する役割を担ったドイツ人選手だが、スペースを見つけるのに苦労した。ボールに触れる機会は多かったものの、アーセナルのダブルボランチに囲まれる場面が目立った。ダビド・ラヤを脅かせないまま、終盤の戦術変更に伴って81分に退いた。

攻撃陣

ブラッドリー・バルコラ：5点

ウイングにとって、もどかしい試合となった。ティンバーとカバーに入る中盤の選手に2人がかりで対応されることが多く、相手を抜き去れなかった。前半終了直前には不用意なチャレンジで警告を受けた。

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コーディ・ガクポ：6点

オランダ人選手はサイドと中央で精力的に動き、攻撃をつなごうとしたが、最後のプレーで精度を欠いた。リヴァプールがボックス内へ送った33本のクロスにも貢献したものの、狙った味方に届いたものは少なかった。67分にングモハと交代した。

アレクサンデル・イサク：5点

十分なパスが届かず、ストライカーにとって静かな午後となった。ガブリエウとカラフィオーリに効果的に封じられ、相手ペナルティーエリア内でボールに触れる機会はごくわずか。リヴァプールが18本のシュートを放ったにもかかわらず、イサクには明確な得点機が訪れなかった。

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途中出場選手＆監督

ドミニク・ソボスライ：6点

59分にニョニに代わって出場し、中盤に必要だった活力を加えた。縦への突破で何度か問題を引き起こしたが、アーセナルの堅い守りを崩すことはできなかった。

リオ・ングモハ：5点

67分にガクポに代わって出場。若手は積極性を十分に見せたが、経験豊富なアーセナル守備陣を前に孤立することが多かった。

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コンスタンティノス・ツィミカス：採点なし

81分にケルケズに代わって途中出場。

ルイス・クーマス：採点なし

81分にヴィルツに代わって途中出場。

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ビクトル・ムニョス：採点なし

81分にアラウホに代わって途中出場。

アンドニ・イラオラ：5点

監督の戦術プランはアルテタ監督の術中にはまった。ボール保持では上回ったものの、チームにはアーセナルを脅かす縦への推進力が欠けていた。ニョニの先発起用はフィジカル面で裏目に出て、81分の3枚替えは苦し紛れの一手に映った。