リヴァプールのアーセナル戦勝利を喜んだ！ フラーフェンベルフがアンフィールドで怒りの嵐を巻き起こす

リバプールのオランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフが、同クラブのサポーターから激しい批判を浴びている。アーセナルのオランダ代表DFユリエン・ティンバーがリバプール相手の勝利を祝った投稿に反応したためで、この一件はイングランドのクラブのファンの間で物議を醸した。

イギリス紙「ザ・サン」によると、フラーフェンベルフはティンバーの投稿に「いいね」を押した。ティンバーはプレミアリーグの試合でアーセナルがリバプールを1対0で下した後、アルゼンチン代表のアレクシス・マック・アリスターと一緒に写った写真を投稿していた。

アーセナルのDFはその写真に祝福のコメントを添え、「チームを誇りに思う! この勝利を楽しもう、ガナーズ」と記した。しかしフラーフェンベルフが投稿に反応したことは見過ごされず、リバプールのファンの多くが怒りをあらわにし、あるユーザーは選手に対する懲戒処分を求めるまでに至った。その後、「いいね」は削除された。

フラーフェンベルフとティンバーの関係は、両者がアヤックス・アムステルダムで共にプレーしていた時期にさかのぼる。さらにオランダ代表でも共にプレーしており、これが現在はイングランドの舞台で競い合う2つのチームに所属しているにもかかわらず、両選手の個人的なつながりを説明している。

この一件はリバプールにとって厳しいタイミングで起きた。リバプールはホームでアーセナルに敗れ、ホームでアーセナルに喫した敗戦は14年ぶりとなった。これによりリーグ順位は勝ち点15で5位に後退し、開幕から9試合でわずか4勝にとどまっている。

攻撃陣の数字が批判をさらに強めた。リバプールはフロリアン・ヴィルツ、ブラッドリー・バルコラ、アレクサンデル・イサクという高額な3トップを起用したにもかかわらず、枠内シュートを1本も放つことができなかった。一方、アーセナルの唯一のゴールはドイツ代表のカイ・ハフェルツが決めた。

またこの試合では、フラーフェンベルフの出場がなかった。90分を通してベンチにとどまり、監督は中盤でマック・アリスターと並べる形で若手のトニー・ニョニを彼より優先した。オランダ代表の選手は今季7試合で先発していたにもかかわらずである。

一方でアーセナルはこの勝利を生かしてマンチェスター・シティを抜き、プレミアリーグの首位に立った。これに対しリバプールと監督のアンドニ・イラオラへの重圧は高まっており、成績の低迷に加え、一部選手の振る舞いがファンの間で物議を醸している。