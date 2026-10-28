リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督、シャビ・アロンソ率いるチェルシーとのカラバオカップ対戦を前に、勝利の味は「病みつきになる」と明かす

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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、重要なカラバオカップの一戦を控え、チームの最近の連勝が心理面に与えた影響について語った。指揮官は、勝ち点3を手にする感覚が、選手たちにとって何としても維持したい習慣になっていると考えている。

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勝利がもたらす心理的な効果

イラオラ監督の下、リヴァプールは調子を大きく上げ、現在は公式戦4連勝中だ。直近ではプレミアリーグのブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦に勝利。決定力を発揮して2-0で制し、クラブを包む前向きな雰囲気をさらに強めた。カップ戦の一発勝負を前に、スペイン人指揮官は、こうした結果がチーム内でさらなる勝利への渇望を生んでいると語った。

「日曜日のブライトン戦が終わった直後、チームが4連勝を達成してどれほど嬉しいかと聞かれ、非常に嬉しいと答えた。もちろん、それは言うまでもない。ただ、勝つことにはもう一つ、とても重要な側面がある。もっと勝ちたいと思わせてくれるんだ」とイラオラ監督はクラブ公式サイトで語った。

アンフィールドでの強度を維持するために

数日おきに試合が続く日程の中、イラオラ監督が最も重視するのは安定したパフォーマンスだ。指揮官は、ブライトン戦の勝利でも見られた守備の堅さと、攻守の切り替えでの積極性の重要性を強調。こうした戦術の基本を徹底することこそがホームのサポーターの心に響き、アンフィールドを相手にとって威圧的な場所にすると考えている。

「ブライトン戦の勝利は、基本をしっかりこなすことの重要性を改めて示した。サポーターがそこに反応してくれるのが嬉しい。対戦相手の監督だった頃から分かっていたことではある。でも、こちら側で実感するのは、特にタックルでボールを奪ったときや、選手が強い意欲を見せたときに観客全体が反応する瞬間は、勝利と同じように、いくら味わっても足りないものだ」と述べた。

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チェルシー戦への準備

5連勝を目指す次の舞台はカラバオカップ。相手は、よく知るシャビ・アロンソ監督が率いるチェルシーだ。イラオラ監督は、この一戦を前ラウンドのトッテナム戦になぞらえ、難しい試合になると認識している。ロンドンのチームには質の高い選手がそろい、その戦術に対応して勝ち進むには、自身の選手たちが最高のプレーを見せる必要があると指摘した。

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「どの大会で戦うか、どんなメンバーを選ぶか、置かれた状況がどうかは関係ない。我々は常に勝ちたいと思っているし、勝利を手にすることの意味を知れば、その思いはさらに強くなる。どの試合でも相手がまったく同じ意欲を持っていると分かっているからこそ、その思いは一層強まる。今夜のカラバオカップで対戦する非常に強いチェルシーも、間違いなくそうだ」とリヴァプールの指揮官は説明した。

シャビ・アロンソを温かく迎える

この一戦は、かつてリヴァプールでMFとしてプレーし、今もマージーサイドで愛されるアロンソ監督にとって、古巣への帰還でもある。イラオラ監督は、チェルシーの指揮官とアンフィールドのファンとの特別な絆を認める一方、試合が始まれば感傷は脇に置くと明言した。両監督は互いをプロとして深く尊重しているが、勝負への思いはそれ以上に強い。

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「シャビのことはよく知っているし、サポーターも彼に大きな愛情を持っている。だから心から温かく迎えたい。ただ、試合が始まれば、関わる誰も相手に便宜を図るつもりはない。それはお互いに望むところだ」とイラオラ監督は締めくくった。