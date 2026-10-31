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アンドニ・イラオラ監督は、今季のプレミアリーグ優勝争いでリヴァプールが最大の対抗馬だとするジェイミー・キャラガーの見解を退けた。日曜日にアンフィールドで行われるアーセナルとの重要な一戦に向けてチームを準備するなか、そうした議論をするにはあまりにも早すぎると強調した。

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イラオラ監督、早くも浮上する優勝争いの声を一蹴

イラオラ監督は、率いるリヴァプールがプレミアリーグ優勝を争う最大の対抗馬だとの見方を強く否定した。元DFのキャラガーは最近、今季の首位アーセナルにとって、リヴァプールが最大の脅威と見なされるべきだと主張していた。

リヴァプールは今月初め、マンチェスター・シティに0-3で大敗したものの、見事に立て直した。先週末のブライトン戦での印象的な勝利を含め、公式戦で5連勝を飾っている。

『テレグラフ』への寄稿で、キャラガーはアンフィールドでアーセナルに勝てば、リヴァプールが優勝候補であることを明確に示せるとの見方を示した。シティが最近受けた有罪判決によって同クラブの先行きが不透明な状況では、なおさら重要だと指摘している。

リヴァプール指揮官はアーセナル戦に集中

周囲の期待が高まり、好結果が続くなかでも、イラオラ監督は浮かれていない。今は日曜日のアーセナル戦という目の前の難題に全神経を集中させていると強調した。

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「順位表を見始めるには早すぎると思う」と、イラオラ監督は試合前の記者会見で説明した。「非常に難しい試合に向けて準備することが大切だ。アーセナルがどれほど優れたチームかは分かっている。非常に優れた選手がいて、高い連動性を持ってプレーしている。我々はその挑戦に備えなければならない」

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真価を測るのはシーズン折り返し時点

リヴァプール指揮官は、チームの実際の見通しを順位表から正確に読み取れるようになるのは、シーズンがもっと進んでからだと考えている。チームには成長し、戦術面で向上する余地がまだ十分にあるとも強調した。

「まだ10月だ」とイラオラ監督は続けた。「一試合ずつ臨まなければならない。私がいつも言う目安は、どの相手とも一度は対戦した頃、つまりシーズンの折り返し時点だ。その時になれば順位表を見始められる。

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「今の我々は、改善し、さらに良くなっていく必要がある段階にいる。ファンが期待を抱いたり、我々は勝てると思ったりするのは良いことだ。普通は前向きなことだからね。ただ、私に聞くなら、シーズンはまだ非常に早い段階だと思う」

アンフィールドでの大一番を前に負傷者2人の復帰に期待

リヴァプールは今週日曜日、アーセナルをホームに迎える一戦で、熱気あふれることで知られるアンフィールドの雰囲気を味方につけたいところだ。週末の対戦を前に、負傷者2人が復帰する可能性もある。ドミニク・ソボスライはハムストリング、ビクトル・ムノスは膝の負傷からそれぞれ回復を続けており、クラブは両選手が日曜日に復帰できることを期待している。