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リヴァプールは欧州遠征を前に、負傷による新たな痛手に見舞われた。ライアン・フラーフェンベルフが、フェネルバフチェとのチャンピオンズリーグの一戦を欠場することになったためだ。オランダ人MFはトルコへ向かう遠征メンバーに入らず、リヴァプールは同選手を欠いて欧州の舞台での好調維持を目指す。

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リヴァプール、中盤に痛手

ライアン・フラーフェンベルフは、かかとの負傷により第4節の試合に出場できず、イスタンブール遠征を欠場することが正式に決まった。元バイエルン・ミュンヘンの同選手はチームメイトとともに遠征せず、マージーサイドに残って回復に向けた取り組みを始める。

クラブは発表で、24歳のフラーフェンベルフがAXAトレーニングセンターに残り、メディカル部門による専門的な治療を受けると明らかにした。「ライアン・フラーフェンベルフは、フェネルバフチェとのリヴァプールのチャンピオンズリーグの試合を欠場する。かかとの負傷により、同MFは水曜日にイスタンブールで行われるトルコのクラブとの一戦に向けた遠征メンバーに入らない。代わりにAXAトレーニングセンターに残り、クラブのメディカルチームによる治療を受ける」

増える負傷者

現在、アンフィールドで負傷者リストに名を連ねているのはフラーフェンベルフだけではない。リヴァプールはジェレミー・フリンポンの突然の離脱にも苦しんでいる。オランダ代表の同選手はブレントフォード戦で後半から途中出場した直後に筋肉を痛め、戦列を離れた。

さらに、マージーサイドのスタッフは、長期離脱中のDFコナー・ブラッドリーとジョヴァンニ・レオーニの復帰を待たなければならない。北アイルランド代表のブラッドリーは膝の大きな手術を経て、完全復調に向けた厳しい道のりの途上にある。一方、期待のイタリア人DFレオーニは、複雑な前十字靱帯断裂からの回復過程で思うように進まない状況に見舞われており、リヴァプールの最終ラインの選手層は限界まで薄くなっている。

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イラオラ監督が遠征メンバーを選出

フラーフェンベルフを欠くなか、リヴァプールはシュクリュ・サラジオウル・スタジアムに向かう22人のメンバーを発表した。アリソン・ベッカー、フィルジル・ファン・ダイク、アレクシス・マック・アリスターといった主力に加え、リオ・ングモハやジェイデン・ダンズら有望な若手も名を連ねる。チームは最終調整に向け、火曜日の朝にリヴァプール・ジョン・レノン空港からトルコへ出発した。

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リヴァプールはイスタンブールで重要な結果を収め、リーグフェーズの順位表での立場を強めたいところだ。イラオラ監督はフラーフェンベルフの機動力を欠く中盤で適切なバランスを見いだす必要があり、ドミニク・ソボスライや遠藤航らに、より大きな役割を託す可能性がある。遠征メンバーには今夏加入したフロリアン・ヴィルツも入り、厳しい雰囲気が予想される一戦で攻撃に創造性をもたらすことが期待される。

視線はイスタンブールへ

チームが水曜日のキックオフに向けて準備を進めるなか、焦点はピッチ上の戦いへと完全に移る。現在、出場停止中の選手はおらず、イラオラ監督の戦術的な選択を左右するのは選手のコンディションと調子だけだ。多忙な冬の時期が近づくなか、この試合はリヴァプールの選手層の厚さを試す重要な一戦となる。敵地で勝ち点3を狙うリヴァプールは、今季大きく成長した選手の一人を欠いても、欧州の舞台で最高水準のパフォーマンスを発揮できることを示さなければならない。