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マンチェスター・ユナイテッド戦を控えるリヴァプールに、ドミニク・ショボスライの負傷状況をめぐる朗報が届いた。国内でのプレー中に膝を痛めたことが懸念されていたが、ハンガリー代表監督が出場可否への不安を和らげた。

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ロッシ監督、膝の負傷が懸念されたショボスライに問題なしと明言

マルコ・ロッシ監督は月曜日、ハンガリー代表のネーションズリーグ・グループ最終戦を前に、ドミニク・ショボスライに負傷はないと明言した。代表監督は、最近違和感を訴えていた26歳のMFが出場可能だと強調している。

懸念が浮上したのはセルハースト・パークでのクリスタル・パレス戦だった。リヴァプールのショボスライは膝を厳重にテーピングした状態でプレーし、3-1の勝利を収めた一戦の69分に交代した。ハンガリー代表には合流したものの、土曜日にトビリシで行われた試合前のウォーミングアップ中に再び問題が生じた。それでもジョージア戦に先発し、2-0の勝利でアシストを記録した。

ハンガリー代表監督とショボスライが状態に言及

ロッシ監督は月曜日の試合前会見で、膝の問題がジョージア戦で主将のプレーに影響したとの見方を否定した。

「これまでの試合で問題があるように見えましたか？ ジョージア戦では？ 私にはドミニクに何の問題も見えませんでした。彼は普段通りにプレーしましたし、我々にとって問題はありません。出場可能です。この状況が彼にそれほど影響しているとは思いませんし、パフォーマンスを見れば明らかです。ジョージア戦での彼のプレーに不満を言うべき点はないと思います」

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一方、ショボスライは土曜日の勝利後、シュートを打った際に痛みを感じ、キックオフ前に出場を取りやめる寸前だったと認めていた。

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「今日は脚に1回半のトレーニングをこなした状態で臨みました。ウォーミングアップ中、シュートを1本打ったときに脚に違和感があり、出場できないと言いかけました。でも、ここまで来た以上、チームを失望させるわけにはいきません。ベストを尽くそうとしながら、できる限りプレーしました」

負傷選手をめぐりクラブと代表に摩擦

ロッシ監督の見解はマージーサイド側の受け止め方とは大きく異なり、 クラブと代表チームの間に摩擦を生んでいる 。リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、過去の代表ウィーク後に戦力を欠いた経験から、ショボスライのネーションズリーグ出場には慎重な判断を求めていた。

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「今、最も避けなければならないのは、代表戦で選手を失うことです。前回は非常に重要な選手を3人失いました。そうなることだけは避けたいので、彼には気をつけてほしいです。膝を少し伸ばしすぎたのだと思います。状態は良かったですが、万全ではありませんでした。代表でプレーできるかどうか、慎重に見極める必要があります。前回の代表ウィークのように、アレックス［イサク］、コーディ［ガクポ］、ドムを失うことにならないよう願っています。幸運を祈りつつ、2週間後にはもっと良い状態でいられることを願っています」

アンフィールドでの対決を前にブダペストで一戦

ハンガリー代表は火曜日の夜、ブダペストで北アイルランドと対戦し、ネーションズリーグのグループ戦を締めくくる。イラオラ監督は主力MFが無傷で戻ることを強く願っているだろう。

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リヴァプールは代表ウィーク明け直後の日曜日、アンフィールドで、最近 米国男子代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノを指揮官に任命した マンチェスター・ユナイテッドを迎える。ショボスライは今季、公式戦11試合で3得点1アシストを記録。万全の状態で復帰すれば、引き続きリヴァプールの構想の中心となる。