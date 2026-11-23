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ブルーノ・フェルナンデスは、アンフィールドでリヴァプールに0-4で大敗したマンチェスター・ユナイテッドについて、驚きの見解を示した。試合の大半を10人で戦ったチームには「良いこと」もいくつかあり、最終スコアはそれを覆い隠しているとして、チームメイトを誇りに思うと主張した。

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早い時間帯の退場でアンフィールドでの試合が崩れる

マンチェスター・ユナイテッドは、開始10分以内にレニー・ヨロがレッドカードを受け、試合の流れを失った。リヴァプールはすぐさま数的優位を生かし、13分までに2点をリードした。

2023年にアンフィールドで0-7の屈辱を味わったフェルナンデスは、マウリシオ・ポチェッティーノ率いるチームが再び歴史的な大敗を喫するまいと戦う姿を見守った。ホームのリヴァプールが決定機を生かし切れず、得点差は抑えられていたが、後半の2ゴールで0-4の敗戦が決まった。

退場判定に憤るフェルナンデス、勇敢な戦いぶりは称賛

クラブとの契約交渉を棚上げしている ポルトガル代表の司令塔 は、アレクサンデル・イサクのタッチが大きく、ボールをコントロールできていなかったとして、ヨロの退場判定に憤った。「今日のあの場面でレッドカードは出せない。選手がボールをコントロールできていなければ、決してレッドカードにはならないと、明確に示されている」

一方で、主将は最近の試合後の厳しい発言とは異なり、チームの勇気をたたえた。「1人少なくても、試合で何かを起こそうとして多くのチャンスをつくった。残念ながら、後半のさらなる2失点は防げなかった。僕たちはとても勇敢だった。ボールを失う場面もあったが、プレーしようとし、試合で何かを起こそうとしていた。恐れてはいなかった」

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「少しプレーしすぎて、結果として失点した場面もあったかもしれない。でも、ただ守って自分たちにできることまで恐れるより、僕はその姿勢を選びたい。チームが自信を持ち、自分たちのやりたいことを体現しようとする姿を見たいんだ」

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19位ユナイテッド、降格への懸念高まる

この敗戦でユナイテッドは19位。プレミアリーグでは11試合で1勝と、トップリーグで最少の勝利数にとどまっている。12月まであと1週間となり、ユナイテッドが本格的な残留争いに巻き込まれるとの懸念が高まっている。

それでもフェルナンデスは、チームの精神力に希望を見いだしている。「非常につらいし、本当に痛い。ライバルの本拠地に来て負けるのは、いつだって嫌なものだ。僕たちにとって難しい時期だが、この状況から抜け出せるのは僕たち自身だけだ。全員が懸命に戦った。結果にはそれが表れず、チームがやった多くの良いことも隠れてしまう」

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主将は粘り強さも強調した。「結果を出したいが、今日はできなかった。振り返るべきことはたくさんあるし、チームには強い気持ちが見えた。結果には表れないが、僕はロッカールームにいる全員を非常に誇りに思う」

重要な12月を前に強まる重圧

ポチェッティーノと選手たちは厳しい視線を浴びながら12月を迎える。勇敢に戦った時間帯の内容を勝ち点につなげる必要がある。ユナイテッドは下位2チームから抜け出し、強まる降格論を鎮めるため、早急に決定力を高めなければならない。