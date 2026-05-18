リヴァプールにオランダ代表がさらに加入か？アルネ・スロット監督はデンゼル・ダムフリーズに加え、もう1人獲得を希望。

イタリアメディアによると、テウン・クープマイナーズは来夏ユヴェントスを退団する見込みで、オランダ代表27試合出場。プレミアリーグのクラブと交渉中とも報じられている。

同紙は「ユベントスはコープマイナーズの退団を容認する」と伝え、「移籍金は3000万ユーロで、この金額で売却しなければ損益が出る」と指摘する。

2024年夏、アタランタから5800万ユーロで加入したが、ユヴェントスでは本領を発揮できなかった。今季はスパレッティ監督により一時的にDFにコンバートされたが、成果は限定的だった。

2029年半ばまでの契約が残っているが、来夏は退団が容認される見通しで、代理人は複数のプレミアクラブと交渉しているとされる。

その1つがリヴァプールで、2年前の夏に続きアルネ・スロット監督体制でも関心を維持している。

ただし、移籍先はイングランドに限らない。トルコの強豪や、元アタランタ監督ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるASローマも関心を示している。

リヴァプールがクープマイナーズに興味を示すのは注目に値する。デンゼル・ダムフリーズも以前から同クラブと噂されており、スロット監督は「オランダ人過多」という批判を意に介さない。