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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Siep Engelen

翻訳者：

リヴァプールにオランダ代表がさらに加入か？アルネ・スロット監督はデンゼル・ダムフリーズに加え、もう1人獲得を希望。

移籍情報
リヴァプール
ユヴェントス
オランダ
アルネ・スロット
トゥーン・コープマイネルス
デンゼル・ドゥンフリース

イタリアメディアによると、テウン・クープマイナーズは来夏ユヴェントスを退団する見込みで、オランダ代表27試合出場。プレミアリーグのクラブと交渉中とも報じられている。 

同紙は「ユベントスはコープマイナーズの退団を容認する」と伝え、「移籍金は3000万ユーロで、この金額で売却しなければ損益が出る」と指摘する。 

2024年夏、アタランタから5800万ユーロで加入したが、ユヴェントスでは本領を発揮できなかった。今季はスパレッティ監督により一時的にDFにコンバートされたが、成果は限定的だった。 

2029年半ばまでの契約が残っているが、来夏は退団が容認される見通しで、代理人は複数のプレミアクラブと交渉しているとされる。 

その1つがリヴァプールで、2年前の夏に続きアルネ・スロット監督体制でも関心を維持している。 

ただし、移籍先はイングランドに限らない。トルコの強豪や、元アタランタ監督ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるASローマも関心を示している。 

リヴァプールがクープマイナーズに興味を示すのは注目に値する。デンゼル・ダムフリーズも以前から同クラブと噂されており、スロット監督は「オランダ人過多」という批判を意に介さない。

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