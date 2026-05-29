リヴァプールとトミー・ヒルフィガーが2026年夏キャンペーンで試合当日のファッションに新風を吹き込む。

トミー・ヒルフィガーとリヴァプールFCのパートナーシップは、ファッションとサッカーの注目のコラボレーションだ。今年初めに複数年のグローバルパートナーシップを発表した両者は、2026年ワールドカップを前にした好機に、2026年夏コレクションのキャンペーンを開始した。

本コレクションはピッチ用のレプリカではなく、ライフスタイル・トラベル・プレマッチウェアとして展開。アメリカ東海岸のプレッピーDNAとリヴァプールFCのアイデンティティを融合させました。

コレクションは、テーラリングとリラックスシルエットを融合。赤・白・青のブランドカラーにマリンディテールを効かせ、プレッピーをモダンに更新する。

Tommy Hilfiger

キャンペーンはアンフィールドやリバプール市内で撮影され、コミュニティとルーツを強調。ヴィルジル・ファン・ダイク、フロリアン・ヴィルツ、ドミニク・ソボスライら男子チーム選手がモデルとなり、旅行から日常までシームレスに着られるウェアの魅力を示しています。

ショップ：リヴァプールFC × トミー・ヒルフィガー 2026年夏キャンペーン：

本コレクションは現在、トミー・ヒルフィガーの公式オンラインショップで販売中。



