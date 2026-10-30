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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、重要なプレミアリーグのリヴァプール戦を前に、デクラン・ライスとリッカルド・カラフィオーリの負傷状況について明るい見通しを示した。一方、フリートウッド・タウンに喫した衝撃的なカラバオカップでの敗戦を受け、ノニ・マドゥエケのコンディションについては依然として確信を持てていない。

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アーセナルに朗報、2選手が練習復帰

アーセナルはリヴァプールとのプレミアリーグの一戦を前に、2選手の状態について朗報を得た。アルテタ監督は、カラフィオーリとライスがともに金曜日の練習に復帰したことを認めた。

2人は週半ばのカラバオカップ、フリートウッド・タウン戦での敗戦を欠場した。先週末のエヴァートンに2-0で勝利した試合で軽い問題を抱えたためだ。厳しいアンフィールド遠征を前に、両選手が復帰する可能性はクラブにとって大きなプラスとなる。

カラフィオーリはエヴァートン戦で予想外にも先発を外れ、終盤に短時間出場した。両選手は出場可能かどうかを確認するため、土曜日に最終チェックを受ける。

アルテタ監督、直前の状態確認を待つ

カラフィオーリとライスは日曜日に出場する見通しだが、マドゥエケが出場できるかどうかについて、アルテタ監督は確信を持てていない。イングランド代表ウインガーもエヴァートン戦で打撲を負い、続く週半ばの試合を欠場した。アルテタ監督は、マドゥエケのアンフィールドでの出場については直前に判断すると認めた。

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回復中の選手たちについて問われたアルテタ監督は、試合前の記者会見で「全員が今日、練習に参加した」と語った。「明日も練習する。すべて問題なければ、出場できる」

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マドゥエケについては、アーセナルの指揮官は「まだ分からない。明日は練習があるので、最後まで参加できるか見てみよう」と付け加えた。

ダウマンの出場停止を巡り、不満募る

負傷者への懸念に加え、アーセナルはマージーサイドへの遠征でマックス・ダウマンを欠く。ダウマンはフリートウッド・タウン戦で退場となり、クラブは最近、レッドカードに対する異議申し立てを退けられた。アルテタ監督は出場停止処分が維持されたことに強い不満を示した。

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「正直に言って、非常に残念だ。特に彼が受けた無謀なタックルを考えればなおさらだ」と指揮官は説明した。「受けた行為に比べれば、彼の反応はごく小さなものだ」

「決まったことは仕方がない。我々は主張を通すために、あらゆる論点を提示した。もっとひどいことになっていたかもしれない。今、彼が足を骨折していないのは本当に幸運だ」

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アーセナル、重要なアンフィールド遠征に備える

複数の主力選手について明暗が分かれるなか、アーセナルには今週末、クリストス・ツォリスが復帰する可能性がある。ウインガーはハムストリングの負傷で6試合を欠場していたが、金曜日に練習に参加し、出場候補に入っている。一方、ウィリアン・サリバとブカヨ・サカはともに長期にわたる問題で離脱しており、引き続き欠場する。両選手の不在が続くことで、残る選手たちには結果を出すためのさらなる重圧がかかる。

アーセナルは日曜日のリヴァプール戦に向け、準備を最終段階に進めてから北へ向かう。アルテタ監督と選手たちは、週半ばのカップ戦敗退から立ち直り、プレミアリーグで重要な勝利を挙げたいところだ。