リヴァプールで67試合に出場した元DF、放出を恐れて恐ろしい発作を隠していたと明かす

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プレミアリーグでプレーした元左サイドバックのスティーブン・ウォーノックが、リヴァプールのアカデミーに所属していた若い頃、恐ろしい発作を繰り返し起こしていたことを初めて明かした。現在44歳でラジオ解説者を務める元DFは、クラブを去らされることを恐れ、発作についてクラブスタッフに隠していたと認めた。

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下部組織時代に発作を隠していた有望株

ウォーノックは、てんかんを抱えるハル・シティのMFマット・クルックスのインタビューを聞いたことをきっかけに、BBCラジオ5ライブで人知れず経験した苦難を明かすことにした。マージーサイドで下部組織から成長し、リヴァプールのトップチームで67試合に出場して1得点を記録したこのDFは、複数回の発作を経験したが、やがて成長とともに症状がなくなった。

英国では約100人に1人がてんかんを抱えている。慈善団体のエピレプシー・アクションによると、子どものてんかんは、1回以上の発作を起こした後に判明することが多い。

契約を失う不安から症状を隠す

てんかんの発作は、適切に管理すれば薬で抑えたり予防したりできる。しかし、ウォーノックは下部組織で症状を打ち明けずにいた。BBCラジオ5ライブで、こう語っている。「リヴァプールに話すのが怖くてたまらなかった。契約を解除されるのではないかと心配だったからだ。『何か病気があると思われたら、契約を解除される』と考えていた。ピッチ上で発作が起きることも心配だった。私には発作のきっかけがなく、何が引き金になるのか全く分からなかった。それが本当に怖かった」

学校で初めて発作を起こし、その後、自宅で再び発作を起こしてCT検査とMRI検査を受けたことを振り返り、こう続けた。「コンピューターの前にいたはずが、目を覚ますと病院のベッドにいた。『えっ、どうやってここに来たんだ？』と思った。何も覚えていなかった。完全に意識を失っていた」

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「友人たちによると、私は発作を起こし始めたそうだ。当然、救急車が呼ばれ、病院に運ばれた。正直、恥ずかしかった。周りには同じ症状の人がおらず、誰もそのことを知らなかった。私自身も、実際に起きるまで知らなかった」

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10代で症状が治まり、トップチームでのキャリアへ

ウォーノックは2003-04シーズン、期限付き移籍先のコヴェントリー・シティでファンが選ぶ年間最優秀選手賞を受賞。2004年8月にはラファエル・ベニテス監督の下でリヴァプールのトップチームにデビューし、2004-05シーズンは30試合に出場した。リーグカップとチャンピオンズリーグの決勝ではメンバーに入らなかった。翌シーズンも30試合に出場し、さらに7試合に出場した後、2007年1月にブラックバーン・ローヴァーズへ移籍した。

発作について、元アストン・ヴィラ、リーズ・ユナイテッドのウォーノックはこう振り返った。「3年ほど続いた。幸運なことに、成長とともに症状がなくなった。薬を飲む必要も、車の運転などを心配する必要もなかった。このことをきちんと話したのは、今回が初めてだ」

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引退後も残る不安

2018年に現役を引退したウォーノックは、14歳の時以来、発作を起こしていない。それでも、現在44歳で放送の仕事に携わるウォーノックは、予期せぬ発作がまた起きるのではないかと今も考えることがあると認める。元イングランド代表のサイドバックは、クルックスとともに10代の頃の経験を公に語ることで、プロサッカー界における神経疾患への偏見を減らしたいと願っている。