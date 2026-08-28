スペインのバレンシアが今夏の移籍市場でサプライズを起こそうとしている。同クラブは攻撃陣を強化すべく、監督アンドニ・イラオラの構想から外れたリバプールのイングランド代表プレーメーカー、ハーベイ・エリオットを最優先候補に据えている。

ジャーナリストのマテオ・モレト氏によると、三者間の交渉はすでに進行中であり、早期の契約成立に向けた共通の意向があるという。報道によれば、エリオットは監督のイラオラに対し「アンフィールド」を離れてバレンシアへ移籍したいという明確な意思を伝えており、レンタル契約の締結に向けてすべての当事者が楽観的な状況にある。

スペイン紙「マルカ」は、バレンシアの監督カルロス・コルベランが23歳のこの選手と個人的に連絡を取ったと伝えた。選手はラ・リーガでの新たな挑戦とバレンシアのユニフォームを着ることに意欲を示しているという。スペインのクラブ首脳陣は、攻撃面での解決策をもたらし、中央からの突破と得点が可能な要素を加えるために、この質の高い移籍に期待を寄せている。

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この若きイングランド代表は昨シーズンをアストン・ビラへのレンタルで過ごしたが、その出場は各大会でわずか9試合にとどまった。これは、10試合に出場した場合にアストン・ビラが3500万ポンドでの完全買い取りを発動しなければならないというレンタル契約の条項が理由だった。当時アストン・ビラを率いていたウナイ・エメリは、出場機会の少なさが選手に影響を及ぼしたことを認めており、その後、選手は今夏リバプールに復帰した。

エリオットは2019年にフラムから加入して以来、リバプールで149試合に出場し、ユルゲン・クロップ監督の最後のシーズンには53試合に出場して主力の一員だった。しかしながら、選手は前監督アルネ・スロットと現監督イラオラの構想から外れ、イラオラは他の選択肢を優先することを明言したうえで、ニューカッスル戦の最新の招集メンバーから彼を除外した。