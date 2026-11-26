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ドミニク・ソボスライが、水曜日のチャンピオンズリーグで初めてリヴァプールの主将としてチームを率いた喜びを語った。ハンガリー代表MFはクラブ・ブルッヘとのアウェー戦で重要な役割を果たし、3-0の快勝に貢献。チームは欧州での戦いに弾みをつけた。

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ハンガリー代表MFにとって記念すべき一夜

通常主将を務めるフィルジル・ファン・ダイクがベンチ入りしたため、腕章を託されたのはソボスライだった。元RBライプツィヒのソボスライは、リヴァプールで主将を務めた118人目の選手となった。今季すでにチームを率いたジョー・ゴメス、コスタス・ツィミカスに続く形だ。ピッチ上でもその役割にふさわしい働きを見せ、 アレクサンデル・イサクの先制点 をアシスト。前半終了間際には重要な守備でのブロックを見せ、無失点を守った。

チームを率いたことを振り返り、ソボスライはその機会への感謝を口にした。『TNT Sports』に対し、『Liverpool Echo』が引用したコメントで、こう語っている。「このクラブでプレーできるだけでも光栄だ。背番号8をつけられることも、また光栄なこと。でも、初めて試合開始からチームの主将を務めたことは、新たな歴史だ。本当に誇らしい瞬間だった」

戦術プランを遂行

リヴァプールはマンチェスター・ユナイテッドに4-0で大勝した勢いを保ち、 ベルギーでも3-0の快勝 を収めた。ブルッヘへの遠征では、ホームチームの守備網を崩すために練られた戦術プランを遂行し、危なげなく勝利。ドミニク・ソボスライは、この入念な準備が快勝につながったとし、チームはユナイテッド戦での勝ち方をそのまま持ち込んだと明かした。

「ユナイテッド戦でやったことを続けただけだ。明確なプランがあった。相手が1対1で来ると分かっていたから、『後方ではリスクを冒さず、相手の背後を狙おう』と考えていた」とMFは語った。

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前線の速さを称えるソボスライ、試合中盤には苦戦も

リヴァプールのゲームプランは、前線の選手たちの速さを生かして相手の意表を突くものだった。その狙いは早い段階で実を結んだ。戦術プランをどう遂行したかを振り返り、ドミニク・ソボスライは、攻撃陣のスピードがピッチを広く使う助けになったと称えた。「ヴィクトル［ムニョス］とブラッドリー［バルコラ］がいて、前線にはかなり速い選手がいる」と説明し、「彼らをかなりうまく生かせた」と続けた。

一方、ソボスライは、主導権を握った序盤以降は順調なことばかりではなかったと認めた。試合の流れが変わり、リヴァプールが押し込まれる時間帯もあったという。「最初の30～35分は素晴らしい試合運びだった。その後は少し難しい展開になり、僕たちは少し押し込まれた」と振り返った。

次はダービーへ

次は国内での戦いに戻り、注目の一戦を迎える。リヴァプールは日曜日、グディソン・パークでエヴァートンとのマージーサイド・ダービーに臨む。地元のライバルとの次戦について尋ねられたソボスライは、「ああ、待ちきれないよ！」と短く、意欲に満ちた答えを返した。