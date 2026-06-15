コートジボワール代表のエメール・ファイ監督は、欧州ビッグクラブが「ゾウ軍団」のスター、ヤン・デュマンディに強い関心を寄せていると述べ、2026年W杯に出場中の彼が何を考えているかを明かした。

ドイツ・ライプツィヒに所属するディオマンディは、エクアドル戦（1-0）でドリブルを披露し、注目を集めた。

試合後、ファイは「フランスで準備中、記者たちからディオマンディがパリ・サンジェルマンと契約間近だと聞いた」と語った。

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さらに彼は「ところがここではリヴァプールと契約間近だと聞く！よく分からないが、今はワールドカップに集中するだろう」と続けた。

「大会後にキャリアを考えればよい」と語り、移籍報道で集中力が乱れないことを願った。

さらに彼は、この若者の姿勢をこう称えた。「ヤン……言葉では言い表せない」

最後に監督は「彼は才能豊かでまだ若い。成長していくだろう。ヤンのような選手と働くのは簡単だ」と語った。

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モハメド・サラーの退団後、リヴァプールやパリ・サンジェルマンが注目するディオマンディは、エクアドル戦でシュートにつながるパス5本、ドリブル突破4回、1対1の局面で11勝を記録した。

高い個人技を持つ選手にも通常は冷静なアーセナルのDFピエロ・ヘンカビを、試合序盤から何度も翻弄した。