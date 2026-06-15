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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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リヴァプールかPSGか？…コートジボワール代表監督が「エレファント」のスター騒動に言及

ドイツ 対 コートジボワール
ドイツ
コートジボワール
ワールドカップ
コートジボワール 対 エクアドル
エクアドル
ヤン・ディオマンデ
E. Fae
リヴァプール
パリ・サンジェルマン
ドイツ
コートジボワール
カナダ
エクアドル
アメリカ
イングランド
フランス

ファイ監督は、ワールドカップ期間中に選手たちの集中力が散漫になることを懸念している。

コートジボワール代表のエメール・ファイ監督は、欧州ビッグクラブが「ゾウ軍団」のスター、ヤン・デュマンディに強い関心を寄せていると述べ、2026年W杯に出場中の彼が何を考えているかを明かした。

ドイツ・ライプツィヒに所属するディオマンディは、エクアドル戦（1-0）でドリブルを披露し、注目を集めた。

試合後、ファイは「フランスで準備中、記者たちからディオマンディがパリ・サンジェルマンと契約間近だと聞いた」と語った。

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さらに彼は「ところがここではリヴァプールと契約間近だと聞く！よく分からないが、今はワールドカップに集中するだろう」と続けた。

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「大会後にキャリアを考えればよい」と語り、移籍報道で集中力が乱れないことを願った。

さらに彼は、この若者の姿勢をこう称えた。「ヤン……言葉では言い表せない」

最後に監督は「彼は才能豊かでまだ若い。成長していくだろう。ヤンのような選手と働くのは簡単だ」と語った。

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モハメド・サラーの退団後、リヴァプールやパリ・サンジェルマンが注目するディオマンディは、エクアドル戦でシュートにつながるパス5本、ドリブル突破4回、1対1の局面で11勝を記録した。

高い個人技を持つ選手にも通常は冷静なアーセナルのDFピエロ・ヘンカビを、試合序盤から何度も翻弄した。

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