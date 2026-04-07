リヴァプールか、それともマンチェスター・シティか？…アロンソがプレミアリーグ移籍に向け準備を進める

レアル・マドリードの元監督、スペイン人のシャビ・アロンソは、来シーズン、プレミアリーグの指揮官として復帰する準備を進めている。

アロンソは昨夏に指揮を執ったものの、レアル・マドリードの監督として半シーズンも経たずに、1月のスペイン・スーパーカップ決勝でバルセロナに2-3で敗れた後、解任された。

多くの兆候は、アロンソがサンティアゴ・ベルナベウに長く留まる方向を示していた。特に、ブンデスリーガのバイエル・レバークーゼンで輝かしい成功を収めた後ではなおさらだった。彼は2023-2024シーズンにチームを無敗でリーグ優勝に導き、ドイツカップのタイトルも獲得していた。

現在、アロンソは新たなプロジェクトを始動させたいクラブにとって貴重な獲得候補となっており、英紙『ザ・サン』によると、プレミアリーグのリヴァプールとマンチェスター・シティがその筆頭だ。

同紙は、アロンソが来夏からリヴァプールかマンチェスター・シティの指揮を執る候補であると報じている。

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アロンソは現役時代、リヴァプールでプレーした経験があり、2005年のUEFAチャンピオンズリーグで「リヴァプール」と共に優勝を果たしている。アーネ・スロット監督が解任された場合、彼は最適な後任候補と見なされている。

先週土曜日のFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4の大敗を喫したことに加え、プレミアリーグでの成績不振も重なり、47歳のオランダ人監督へのプレッシャーは高まっている。

同紙は、リヴァプールがマンチェスター・シティとの争奪戦に直面していると指摘した。なぜなら、グアルディオラが今シーズン終了後に退任した場合、彼が後任候補の一人と見なされているためだ。

今シーズン終了後のグアルディオラ監督のマンチェスター・シティ残留については疑問の声が上がっており、多くの報道が、今シーズンが同監督にとってシティでの最後のシーズンになると伝えている。