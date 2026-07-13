リヴァプールがKNVBを支援し、アルネ・スロット監督の就任へ道を開いた。

『デ・テレグラーフ』紙によると、リヴァプールはアルネ・スロット氏がオランダ代表監督に就任できるよう支援する可能性がある。5月に解任された同監督は数百万の補償金を受け取ったが、当初はこれがオランダサッカー協会（KNVB）の負担になると見られていた。

リヴァプールはスロット氏の監督キャリアの次なるステップを支援する構えで、解任後も2027年の契約満了まで毎月残任給が支払われる。

通常、解任された監督は新天地に就くと補償金を受け取れなくなるが、同紙によると近年は新クラブが補償する例はほとんどないという。

新天地が見つからなければ、彼は年間1,000万ユーロ超を受け取れる。2024年に3年契約を結び、2025年のプレミアリーグ制覇後に2・3年目の給与が上昇したため、総額約3,000万ユーロの受給権が残っている計算だ。

リヴァプール内部によると、クラブはスロットがKNVBで過ごす1年目の給与を、在籍時に受け取れたはずの額まで補填する用意があるという。これにより、リヴァプールが節約できるのはKNVBが直接支払う分だけとなる。

リヴァプールは、スロットが解任された際に「非常に紳士的だった」と評価。初年度優勝も考慮し、オランダ代表監督の座を譲る構えだ。

この仕組みでKNVBの負担はほぼ解消され、クーマンの後任を早く決められる見込みだ。9月にはネーションズリーグ予選でドイツ戦が控えている。