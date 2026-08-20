リバプールがヤンクバ・ミンテの獲得に向けて6000万ユーロのオファーを提示したと、The Athleticが報じている。ブライトン・ホーヴ＆アルビオンはこの申し出をきっぱりと拒否した。

ミンテはASローマとの親善試合で負った負傷から、少なくともあと8週間の離脱を強いられる見込みだが、それでもリバプールはオファー提示をためらわなかった。

非常に信頼性の高い同メディアによると、フェイエノールトへの元レンタル選手であるミンテ本人も、両クラブが移籍金で合意するなら移籍に前向きだという。

昨季までリバプールの右ウイングを務めていたのはモハメド・サラーだったが、同選手はフリーでトラブゾンスポルへ移籍した。レッズはすでにビクトル・ムニョスを獲得しているが、まだ満足していない。

ミンテはブライトンで右ウイングを主戦場としているが、左サイドでもプレーできる。その点が、左も選手層の薄いリバプールにとって興味深い存在となっている。

ブライトンは2024年、同選手の獲得に3500万ユーロをニューカッスル・ユナイテッドへ支払っていた。南イングランドの同クラブとは2029年半ばまで契約を残しており、そのためリバプールのオファーは拒否された。

2023-24シーズン、ミンテはニューカッスルからフェイエノールトへレンタル移籍していた。ロッテルダムではオランダ杯制覇を果たした。フェイエノールトでは11得点5アシストを記録している。