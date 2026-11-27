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リヴァプールは来夏の大型補強を計画し、バイエルン・ミュンヘンのMFジャマル・ムシアラとモンツァのFWグスタボ・ヴァレラを獲得候補に挙げていると報じられた。ドイツ代表ムシアラについては、コンディションが証明されれば高額な移籍金を伴う獲得を検討する構え。一方、セリエAで台頭したヴァレラの獲得に向けても有利な立場にあるという。

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リヴァプールが来夏の大型補強を検討

『Football Insider』によると、リヴァプールは モンツァの新星ヴァレラ に関心を寄せる一方、ムシアラの来夏の獲得も検討する構えだ。ドイツでは、23歳のバイエルンMFには来夏に有効となる契約解除条項があり、以前から獲得を望むクラブが注視していると報じられている。ただし、情報筋は移籍に「非常に高額な」費用がかかると警告しており、リヴァプールはまずムシアラのコンディションが証明される必要があると考えている。

バイエルン、ムシアラの将来を懸念

ムシアラは、試合中に時折発作を引き起こす 神経疾患 を発症し、苦しいシーズンを送っている。夏のワールドカップではドイツ代表として多くの試合に出場したものの、今季のブンデスリーガでの先発はここまでわずか1試合。バイエルンは問題の原因を突き止められるよう、ムシアラを支援している。

同報道によると、ブンデスリーガの強豪バイエルンはムシアラの将来を「懸念」し、かつての最高の状態に戻れるかどうかについて懐疑的だ。ミュンヘンで「巨額の契約」を結んでいるムシアラが出場できる機会は少なく、クラブは高額な給与を払い続けることを懸念している。これを受け、ドイツサッカー界では 物議を醸す議論 が起きており、リヴァプールもその動向を注意深く見守っている。

モンツァのFWにリヴァプールが関心

リヴァプールはムシアラの獲得を目指す一方、イタリアでの攻撃陣の補強に向けても好材料を得ている。同メディアは、プレミアリーグのクラブが21歳のモンツァFWヴァレラを来夏、アンフィールドへの移籍に「誘う」上で有利な立場にあると伝えた。

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ヴァレラは2026-27シーズンのセリエAで予想外の活躍を見せ、リーグ戦最初の11試合で11ゴールを記録した。リヴァプールはすでにその急成長を注意深く追っている。情報筋によると、モンツァはシーズン終了後の売却に応じる可能性が高いものの、主力を安値で手放すつもりはないという。

コンディションと得点力が鍵に

リヴァプールが来夏の補強計画を練る中、両選手にとって今後数カ月が決定的な時期となる。バイエルンは、ムシアラの健康問題が続けばトップクラブは獲得をためらうと考えている。リヴァプールもオファーを出す前に、明確な回復の兆しを待つ構えだ。一方、モンツァはヴァレラがセリエAでゴールを量産し続ければ、その評価額を引き上げる用意がある。