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元リヴァプールDFのグレン・ジョンソンは、バルセロナから期限付き移籍中のロナルド・アラウホがアンフィールドで好調なスタートを切ったことを受け、古巣に同選手の完全移籍での獲得を求めた。リヴァプールは、2026-27シーズン終了時にウルグアイ代表DFを4700万ポンドで買い取れるオプションについて、事前に合意している。

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マージーサイドで存在感を示すウルグアイ人DF

アラウホは、2026年8月10日に1年間の期限付き移籍でイングランドに渡って以来、リヴァプールの守備陣に欠かせない存在となった。27歳のDFは今季、開幕からのプレミアリーグ全8試合に出場し、うち6試合で先発。イングランドのサッカーにすんなり適応したことで、2027年6月30日以降もアンフィールドにとどめるべきだとの声が早くも上がっている。

複数ポジションでの活躍が完全移籍を後押し

夏にバルセロナと結んだ契約では、リヴァプールは来夏、5500万ユーロ（4700万ポンド）の固定額でアラウホを完全移籍で獲得できるオプションを持つ。スペインでのキャリアを通じて主にセンターバックを務めてきた屈強なDFだが、今季序盤には右サイドでも効果的に役割を果たしている。

元リヴァプールのサイドバック、ジョンソンはベットフレッドのインタビューで、そうした戦術的な柔軟性がオプション行使を迷う必要のない決断にする理由を説明した。「右サイドバックでプレーしているのを見ると、本職ではないことは分かる。それでも速く、強く、チームのためにその役割を果たそうとしている。

「リヴァプールが彼を完全移籍で獲得しようとしなければ驚きだ。優れたセンターバックであるだけでなく、右サイドバックの代役も務められると証明しているからだ。今、彼が右サイドバックを任されているのには理由があるし、素晴らしい仕事をしている。長期的には右サイドバックではないと思うが、ここまでのプレーにはとても感銘を受けている」

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ブラッドリーの回復状況が補強計画を左右

アラウホがサイドバックを務めているのは、主に北アイルランド代表コナー・ブラッドリーの不在によるものだ。ブラッドリーは右サイドバックの定位置を確保すると期待されていたが、重傷に見舞われた。そのため、リヴァプールが右サイドバックの専門選手を獲得すべきか、ブラッドリーの復帰後は現有戦力に頼るべきかが議論されている。

古巣に同ポジションの補強が必要かを問われたジョンソンは、こう続けた。「まずはコナー・ブラッドリーが負傷から戻ったときの状態を見たい。あのひどいケガをするまでは、彼がクラブの右サイドバックの第一候補になると疑っていなかった。だから最初に知りたいのは、どれほど回復しているかということだ。いつ万全の状態に戻れるのか。復帰が近いなら、リヴァプールは誰も獲得する必要はない。ブラッドリーがいて、ロナルド・アラウホがそのバックアップを務めるなら理想的だ」

今週末はアーセナルとの大一番

ミッドウィークのカラバオカップで、リヴァプールがPK戦の末にチェルシーを退けるのに貢献したアラウホ。次は日曜日、優勝争いのライバルであるアーセナルをアンフィールドに迎える国内での大一番が待つ。ウルグアイ人DFはプレミアリーグ第9節の一戦で、主将フィルジル・ファン・ダイクとセンターバックのコンビを組む見込みだ。アーセナルを相手に再び堂々たるプレーを見せれば、完全移籍を求める声はさらに強まるだろう。