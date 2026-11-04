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アンドニ・イラオラは、リヴァプールのチャンピオンズリーグでの開幕からの全勝がイスタンブールで途絶え、いら立ちを隠せなかった。リヴァプールは2度リードしたものの、ディルク・カイト暫定監督率いる闘志あふれるフェネルバフチェに逆転を許し、相手に記憶に残る3-2の勝利を献上した。

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セットプレーでの苦戦がリヴァプールに重くのしかかる

リヴァプールのイラオラ監督は、チームが守備の基本的な局面に対応できず、フェネルバフチェに2-3で敗れたことに打ちひしがれた。この敗戦でリヴァプールの今季欧州での無敗記録は途絶え、スペイン人指揮官は、トルコの強豪に反撃の道を開いた一連の防げたはずのミスを嘆いた。試合後、イラオラ監督は敵地でチームに何が足りなかったのかを具体的に指摘した。

「この試合に敗れた最大の理由は、セットプレーから3失点したことだ。リーグ戦では非常にうまく対応できていたし、今日まではかなりうまくやれていた」とイラオラ監督は試合後の記者会見で語った。

さらにこう続けた。「それがフェネルバフチェの強みの一つだと分かっていた。FK、CK、そして終盤にはロングスローからも失点した。痛い失点だった。良い時間帯に試合を支配し、攻め込んでゴールを奪い、2度リードしたのに、その後、もっと確実に守るべき場面で失点してしまった」

カイトとイラオラにとって波乱の一夜

この試合は、リヴァプールの象徴的存在であるカイトにとって特別な一戦だった。木曜日にエムレ・ベロゾールが正式に指揮を執るまで、フェネルバフチェの暫定監督を務めている。カイト率いるチームには、エデルソン、エンゴロ・カンテ、ロメル・ルカクら、プレミアリーグで活躍した経験豊富な選手がそろった。一方、週末にアーセナルに敗れたリヴァプールは布陣を変更。ブラッドリー・バルコラを中央で先発起用し、トレイ・ニョニが中盤から攻撃をけん引した。

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序盤に安定した戦いを見せたリヴァプールは、10代のニョニが放ったボレーシュートが相手に当たり、エデルソンの脇を抜けて先制した。19歳のニョニにとってクラブでの初ゴールであり、リヴァプールの選手がトルコで得点したのは、2010年にカイト自身が決めて以来初めてだった。しかし、ホームチームもすぐさま反撃。メイソン・グリーンウッドのFKがジェレミー・ジャケに当たってコースを変え、アリソンの逆を突いた。

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途中出場の主力も勝ち点をもたらせず

勝ち越しを狙うイラオラ監督は、フロリアン・ヴィルツ、コーディ・ガクポ、アレクサンデル・イサクを投入した。この采配は、ガクポとイサクの見事な連係からスウェーデン代表FWがヘディングで決め、再びリードを奪ったことで実を結んだかに見えた。だが、イラオラ監督が懸念していた守備の脆さがすぐに表れた。わずか4分後、エンゴロ・カンテのクロスをガクポが意図せず危険なエリアへそらし、アーチー・ブラウンが押し込んで同点とした。アリソンは対応できなかった。

そしてブラウンが今度はお膳立て役となり、ボックス内に浮き球のクロスを送ると、リヴァプールはクリアできない。ヴェダト・ムリキが高く跳んでゴール隅にヘディングで決め、ホームのサポーターは熱狂した。「悔しい。ここに来てプレーするのは難しい。試合の大半で勝てると思っていたが、結果はそうならなかった」とイラオラ監督は認めた。

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イラオラ、守備の検証へ

この敗戦は、リヴァプールにとってトルコでの憂慮すべき傾向をさらに強めるものとなった。2005年に同じ都市でチャンピオンズリーグを制した歴史的な記憶がある一方、トルコではこれで6連敗となった。イラオラ監督にとって、失点の具体的な形が試合後の分析の焦点となる。

「特に1失点目と3失点目だ。2失点目はこぼれ球からだった。だが1失点目は壁を適切に作れていなかったと思うし、最後はムリキが3人のDFを相手にボールを奪った。間違いなく、もっと良く守らなければならない」とリヴァプールの指揮官は締めくくった。

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記録に残る対照的な明暗

イスタンブールでの一戦は、リヴァプールにとって対照的な二つの節目を生んだ。明るい材料としては、ニョニが19歳127日で欧州の大会におけるクラブでの初ゴールを記録した最年少選手となり、歴史に名を刻んだ。

しかし、その喜びは望ましくないクラブ記録によってかき消された。69分にイサクが決めてリヴァプールを2-1のリードに導いたゴールは、欧州の主要大会でリードを奪いながら最終的に敗れた試合の中で、クラブ史上最も遅い時間帯の勝ち越し点となった。