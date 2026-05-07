リヴァプールは、予定されていたチケット価格の値上げを縮小することを決定した。4月の試合でファンが値上げ計画に不満を示し、クラブがこれに応えた形だ。

当初はインフレ率に合わせて今後3シーズンで値上げする予定だった。

フルハム戦では「No to ticket price increase（チケット値上げ反対）」の横断幕が掲出され、クリスタル・パレス戦では「Caution, Anfield's soul at risk（警告、アンフィールドの魂が危機に）」と書かれた黄色いカードが一斉に掲げられた。

クラブは値上げ幅を縮小し、来季は3%の値上げにとどめ、2027/28シーズンは据え置く方針だ。

最安シーズンチケットは約850ユーロ、最高価格は約1075ユーロ。単発チケットは35〜72.50ユーロ。

サポーター団体は共同声明で「3年間の価格モデルを継続しないというクラブの決定を歓迎する」と発表した。

「ここ数日の抗議と代表団との協議を受け、クラブは新たな提案を約束しました。これにより、長期的にファンの負担を減らし、試合へのアクセスを改善する方法を徹底的に検討できます。」

「来季の値上げで失望するファンもいると理解していますが、クラブと対話を続け、将来的な解決策を見つけるために全力で努力します。」