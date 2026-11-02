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リヴァプールが、レアル・マドリーで苦しい時期を過ごすトレント・アレクサンダー＝アーノルドをアンフィールドに呼び戻すことを、驚くべきことに検討している。イングランド代表DFはジョゼ・モウリーニョ監督の下で安定した出場機会を得られず、早ければ1月にもプレミアリーグに復帰する可能性があるとの噂が浮上している。

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リヴァプール、驚きのレンタル復帰を検討

スペインメディアの 『Cadena SER』によると、リヴァプールは今冬、アレクサンダー＝アーノルドをアンフィールドに呼び戻すべく、大胆なレンタル獲得オファーを検討している。28歳の同選手は2025年に割安な850万ポンドでレアル・マドリーに加入して以来、出場機会を得るのに苦しんでいる。

現在はモウリーニョ監督の下で右サイドバックの序列3番手に位置する。直近のバルセロナ戦（2-1）では、デンゼル・ダンフリースとともにベンチスタートとなり、代わってMFフェデリコ・バルベルデが起用された。アレクサンダー＝アーノルドは今季ここまで7試合出場、1アシストにとどまっているが、イングランド代表で36試合に出場した同選手にはチェルシーも関心を示したと報じられている。ただし、期限付き移籍には買い取り義務条項が必要になる可能性が高い。マドリーは市場価値が5100万ポンドまで上昇した同選手の移籍で利益を得たい考えだ。

モウリーニョ監督、アレクサンダー＝アーノルドの技術を称賛

ベルナベウでは主力から外れているアレクサンダー＝アーノルドだが、日曜日に行われたラシン・サンタンデール戦（3-0）で久々に出場機会を与えられた。モウリーニョ監督は、相手を崩すために右サイドバックのボールを扱う能力がまさに必要だったと説明した。

ポルトガル人指揮官は試合後、「しばらく試合に出ていなかったトレントを起用したのは、彼の技術がボールを前に運ぶ助けになると考えたからだ」と明かした。

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実戦復帰したDFのプレーを高く評価したモウリーニョ監督は、さらにこう語った。「一定期間、試合から離れていたにもかかわらず、彼は素晴らしくバランスの取れたプレーを見せた。とてもうれしいし、選手たちも我々が良い時期にあると感じていると思う」

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将来を見据えるレアル・マドリー

『Marca』は、アレクサンダー＝アーノルドがスペインの首都からの退団を積極的に求めているわけではないと伝えている。一方、モウリーニョ監督の下での長期的な見通しは厳しい。レアル・マドリーはすでに補強候補に目を向けており、トッテナムのペドロ・ポロが主要ターゲットに浮上しているが、バルセロナとの激しい獲得競争に直面している。

アレクサンダー＝アーノルドが28歳となった現在、マドリーの首脳陣は2027年1月以降、同選手にクラブでの長期的な将来はないと見ているという。金銭面の条件がマドリーの評価額を満たせば、プレミアリーグへの完全移籍は最終的に関係者全員にとって望ましい選択となり得る。

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関係者全員にとって重要な1月の移籍市場が迫る

アレクサンダー＝アーノルドは、ラシン・サンタンデール戦での印象的なプレーを足がかりに、モウリーニョ監督の主力として先発の座をつかまなければならない。しかし、1月の移籍市場が目前に迫る中、リヴァプールとチェルシーはともに同選手の状況を注意深く見守ることになる。スペインでの出場時間が限られたままであれば、イングランドのサッカー界への早期復帰が実現する可能性がある。