共有 GOALをGoogleでフォロー

リヴァプールがクラブ・ブルッヘに3-0で勝利したチャンピオンズリーグの試合で、ウィンガーのビクトル・ムニョスが膝を負傷し、足を引きずってピッチを後にした。それでもアンドニ・イラオラ監督は楽観的な見方を示している。今夏に3450万ポンドで加入したムニョスは強い痛みを訴えていたが、指揮官は日曜日のエヴァートンとのプレミアリーグ戦を前に希望の持てる見通しを語った。

広告

リヴァプール勝利の一戦でムニョスが足を引きずりピッチを後に

イラオラ監督は、ムニョスの状態について楽観的な見方を崩していない。ウィンガーは水曜夜の チャンピオンズリーグ、リヴァプールがクラブ・ブルッヘに3-0で勝利した一戦 で膝を負傷し、途中交代を余儀なくされた。

23歳のムニョスは、ベルギーで行われた試合の前半終盤に膝を痛めた。ピッチを去る際には強い痛みを感じている様子だったが、担架を必要とせず、足を引きずりながら自力でピッチを後にした。リヴァプールにとって、欧州の舞台で危なげなく勝利したこの夜の唯一の懸念材料となり、クラブは負傷の程度が判明するのを不安を抱えながら待つことになった。

イラオラ監督が試合後、負傷について希望の持てる見通し

ベルギーでの勝利後、イラオラ監督は、説得力のあるスコアにもかかわらず、ムニョスの負傷交代で喜びに水を差されたと認めた。ただし、試合終了時にはウィンガーの状態に対する見方がすでに好転していたという。

「間違いなく、この試合で最も悪かった点だ」とイラオラ監督は語った。『Metro』が伝えている。「ピッチを離れた時はかなり痛がっていた。試合が終わった後は、ずっと前向きになっていた。その時は非常に、非常に痛かった。試合後に話したら、少し楽観的になっていた」

広告 広告

負傷者が出るもリヴァプールはクラブ・ブルッヘに快勝

ムニョスは今夏、リヴァプールに加入した 。オサスナからの移籍金は3450万ポンドだった。クラブのメディカルスタッフは今後、膝関節の状態を見極め、軽傷か、より深刻な問題かを判断する。

Related Topics

「膝を打ったので、明日、膝の状態がどうかを確認する必要がある。単なる打撲なのか、もちろん、打撲以上の問題があるのかを判断するには、まだ非常に早い」とイラオラ監督は説明した。

前半のうちにムニョスを失ったものの、リヴァプールは決定力を発揮してクラブ・ブルッヘを退けた。アレクサンデル・イサクの2ゴールとフロリアン・ヴィルツの得点で3-0の勝利を収め、今季のチャンピオンズリーグでは5試合で4勝となった。

広告

ムニョス、エヴァートン戦出場へ回復が間に合うか

リヴァプールは、ムニョスが長期離脱を免れたかどうか、木曜日の検査で明らかになるのを待つ。イラオラ監督率いるチームは日曜日、プレミアリーグでエヴァートンとのアウェー戦に臨む。3450万ポンドで加入したウィンガーが今週末の試合に出場できるまでに回復するかは、まだ分からない。