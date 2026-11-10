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リヴァプールのセンターバック、ロナルド・アラウホは、リオネル・メッシが最近代表を引退したとはいえ、宿敵アルゼンチンは依然として手強い相手だとウルグアイ代表のチームメイトに警告した。バルセロナからリヴァプールに期限付き移籍中のアラウホは、金曜日にラ・ボンボネーラで行われる南米の強豪との注目の親善試合に向けて準備を進めている。

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ウルグアイ代表に危険な油断を戒める声

アラウホは、金曜日にブエノスアイレスで行われる親善試合を前に、先月のメッシの代表引退を受け、ウルグアイ代表に南米の隣国を過小評価しないよう呼びかけた。負傷により2026年ワールドカップを欠場した同DFは、バルセロナからリヴァプールに期限付き移籍して以降、イングランドで本来の調子を取り戻している。アラウホはカンプ・ノウでメッシと34試合に出場し、2020-21シーズンのコパ・デル・レイでも共に優勝しており、メッシをよく知っている。

アルゼンチンのレジェンドが代表に残した功績

現在インテル・マイアミでプレーするメッシは10月6日、代表でのプレーに別れを告げた。エスタディオ・モヌメンタルに8万5000人の観客を集めたベナン戦で、アルゼンチン代表は3-0で勝利。メッシは1得点2アシストを記録し、21年間の代表キャリアを208試合126得点、2022年ワールドカップ、2022年フィナリッシマ、2度のコパ・アメリカ優勝という実績とともに締めくくった。

記者団の取材に応じたアラウホは、カラスコ国際空港に到着した際、チームが高い目標を持ち続けるべきだと強調した。「親善試合なのは確かだが、僕たちの成長にとって重要だ。勝利を通じて成長できる。世界最高のチームの一つであるアルゼンチンと戦えるだけの戦力が僕たちにはある。良いパフォーマンスを見せたいという強い気持ちで臨む」

かつての中心選手を欠くアルゼンチンとの対戦については、こう付け加えた。「彼らは世界最高の選手を失ったが、アルゼンチンには非常に質の高い若手選手がいる。強豪であり、これからもそうあり続けるだろう」

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復帰した主力選手、母国でのプレーを心待ちに

アンフィールドで好調を維持するなか、母国に戻れることを喜ぶアラウホは、「プレーを楽しめている。それが一番大切なことだ。この親善試合を本当に楽しみにしているし、全力を尽くしたい」と語った。

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アラウホは、先日のアジアツアー中に、母国で少なくとも1試合を行うことがいかに重要かをチーム内で話し合ったと明かした。その希望は今回、マルドナドでのドミニカ共和国戦で実現する。「特別なことだ。ウルグアイに来て、僕たちを応援してくれる人々の近くにいることが重要だった。実現してうれしい。まずアルゼンチンに向かい、その後に母国へ戻る。ファンに楽しんでもらい、僕たちも新たな方針の下でのサッカーを見せたい」

ディエゴ・フォルラン監督が就任後早くも見せている手腕を称え、アラウホはこう付け加えた。「監督はどの選手と話すときも、とても気さくに接してくれる。自身も象徴的な選手だったから、自分に何ができるかを分かっている。監督の後押しがあるのは素晴らしいことだし、ピッチに立ったときにずっとプレーしやすくなる」

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フォルラン監督、欠場者を抱えて2連戦へ

フォルラン監督は、アルビオンのGKセバスティアン・ハウメとフィラデルフィア・ユニオンのFWブルーノ・ダミアニをフル代表に初招集した。一方、負傷中のブリアン・ロドリゲス、マヌエル・ウガルテ、ナイタン・ナンデスに加え、11月21日にボカ・ジュニオルスのコパ・スダメリカーナ決勝でプレーするミゲル・メレンティエルを欠く。

金曜日に行われる第197回クラシコ・デル・リオ・デ・ラ・プラタは、2025年3月21日のワールドカップ予選で0-1と敗れて以来の対戦となる。ウルグアイはその後、火曜日にカンプス・デ・マルドナドでドミニカ共和国を迎える。両国の過去唯一の対戦は2025年10月10日で、ウルグアイが1-0で勝利している。