リヴァプールからの示唆か？…サウジアラビア戦を前にヌニェスの去就に急展開

ウルグアイ代表FWダールウィン・ヌニェスの去就について、ここ数時間で様々な憶測が飛び交っている。母国代表としてサウジアラビアとのワールドカップ初戦を控える。

同試合はスペインやカーボベルデと一緒のグループ8に属し、明日火曜午前1時（メッカ時間）に開催される。

リヴァプールは4年前、6400万ユーロでベンフィカからヌニェスを獲得。公式Xアカウントがこれを振り返り、ファン間で議論を呼んだ。

クラブ公式Xは昨日、「4年前の今日、ヌニェスが加入」と投稿した。

しかしアンフィールドでは輝きを欠き、移籍前にはサポーターとの関係も悪化していた。

26歳の彼はリヴァプールで143試合40得点を記録し、2025年8月に約4600万ポンドでアル・ヒラルへ移籍。アル・ヒラルでは24試合9得点だった。

昨冬カリム・ベンゼマが加入したことで戦力外となり、先月合意で契約を解除。フリーとなった彼は多くの欧州クラブから注目されている。

「TeamTalk」によると、古巣ベンフィカや新監督マルコ・シルバ、プレミアリーグのトッテナム、チェルシー、ニューカッスル、アストン・ヴィラ、さらにアトレティコ・マドリードも興味を示しているという。

この状況を受け、ウルグアイ人ジャーナリストのマルティン・タルケロは、同僚フアン・パブロ・ロメロの情報として「ヌニェスのリヴァプール復帰は確実で、ウルグアイ代表がW杯から敗退次第発表される」と伝えた。

タルケロはX（旧Twitter）で「注目！ヌニェスはリヴァプールに復帰する。本人がW杯に集中したいとのことで、発表はしばらくないだろう」と投稿した。

リヴァプールは新監督アンドニ・イラウラの下、負傷したウゴ・イケティケの代役も兼ね攻撃オプションを増やしたい。

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