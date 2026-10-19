欧州サッカー連盟（UEFA）は、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節として行われるレアル・マドリーとライプツィヒの一戦の主審に、ルーマニア人のイシュトヴァン・コヴァーチ氏を起用すると発表した。試合はサンティアゴ・ベルナベウで行われ、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）はポーランド人のトマシュ・クフィアトコフスキ氏が担当する。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、42歳のコヴァーチ氏はUEFAのエリートカテゴリーに属する審判で、2010年から国際審判員のバッジを保持している。今大会のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズで試合を裁くのは、これが初めてとなる。

この試合はルーマニア人主審にとって特別な意味を持つ。欧州の大会でレアル・マドリーを担当するのはこれが6度目で、過去にこのマドリードのクラブで裁いた試合は3勝2敗という成績を残している。

コヴァーチ氏の下でのレアル・マドリーの直近の敗戦は、昨季のリーグフェーズでアンフィールドにてリバプールに0-1で敗れた試合だった。

一方、最初の敗戦は、2021-2022シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦でイングランドにてマンチェスター・シティに3-4で喫したものだった。

これに対し、ルーマニア人主審が裁いたその他の試合では、レアル・マドリーは3勝を挙げている。まず2022-2023シーズンのラウンド16第1戦でリバプールに5-2で勝利し、続いてグループステージではサンティアゴ・ベルナベウでボルシア・ドルトムントを同じスコアで圧倒。さらに2024-2025シーズンのノックアウトステージの第2戦でマンチェスター・シティに3-1で勝利した。

レアル・マドリーとライプツィヒの一戦は、コヴァーチ氏が欧州の大会でドイツのチームの試合を裁く初めての機会となり、ルーマニア人主審にとって大陸の舞台での新たな試練となる。