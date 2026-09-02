ラ・リーガ、3年以上に及ぶ協力を経てイラクサッカー発展プロジェクトを終了





スペインのプロサッカーリーグ機構（ラ・リーガ）は、2023年に開始したイラクサッカー協会とのコンサルティングおよびサッカー発展プロジェクトを終了した。これは当初の契約期間が満了し、その後の交渉期間を経てのことであり、この期間中にラ・リーガは協力継続のための新たな枠組み構築を目指すいくつかの代替案を提示していた。

最高レベルの支援を受けたプロジェクト

ラ・リーガのハビエル・テバス会長は次のように述べた。「イラクは世界で最も情熱的かつサッカーに献身的なファン層のひとつを有しており、この熱意はこの3年間を通じて我々のチームにとって絶えざる着想の源となってきた。我々が共に築き上げたすべては、イラクサッカーにとっての遺産である。私は我々が築いた基盤が確固たるものであると確信しており、今それを担う責任者たちが、それをどう維持し、発展させていくかを心得ていると信じている」

この合意は2023年、当時のイラクサッカー協会会長アドナン・ダルジャルの指揮のもとで始まった。ラ・リーガは当初から、バグダッドで現地活動にあたる常駐チームを配置し、マドリードの本部および国際オフィスの数百名の専門家がこれを支援した。

また、このプロジェクトは開始当初から、ラ・リーガのハビエル・テバス会長が直接関与し、彼自らがその進展を監督し、幾度にもわたりイラクを訪問した。

主な成果：事業開発とプロ大会の発展

• 1部および2部リーグの全面的な再編。20チームが参加し380試合を実施したほか、昇格・残留・降格を決めるための新たなプレーオフ方式を導入。これにより競争力とプロ意識が高まり、イラクサッカー協会および大会組織内における役割と責任がより明確に定められた。

• 条件付きの非対称日程の適用、および欧州主要リーグとシーズンの開幕・終了時期を整合させることを目的として2023年から策定された段階的戦略の実施。2026年夏に行われた作業は、イラクカップ、新設のイラク・スーパーカップ、代表チームの活動、クラブの大陸大会参加といった要件を吸収しつつ、新シーズンを健全な基盤の上で開幕させるために決定的なものであった。

• クラブに対する財務管理制度の第1段階の適用。これには財務規則、イラクおよびスペインでの研修プログラムが含まれ、認可委員会と控訴委員会が設立された。

• イラクサッカー史上初となるビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）技術の導入。

• 放映権価値の6.5倍への上昇。2025-2026シーズン中には2,000万人以上のデジタル視聴者を記録し、1試合あたり平均11万2,000回の視聴を記録した。

• アディダスとの公式ボールサプライヤー契約の締結。あわせて、大会史上初となるスポンサーシップの活性化と効果測定のプロフェッショナルなモデルを適用した。

• 大会のデジタルエコシステムが39.6%成長し、WhatsAppを算入すると81.7%成長し、フォロワー数は47万4,600人に達した。また、20クラブ全体のフォロワー総数は629万人に達し、すべてのクラブがプラスの成長率を記録した。

• 20回のワークショップを開催し、40クラブから500名以上の専門家を育成、200時間を超える研修を提供した。これにはスペインの首都マドリードのラ・リーガ本部での3つの実地研修プログラムが含まれる。プログラムは事業開発やスポーツ面の発展を含め、プロジェクトのあらゆる領域を網羅した。

主な成果：スポーツ面の発展と年代別サッカー――「夢のプロジェクト」

• イラクにおける年代別リーグ制度の創設。これは2023-2024シーズンの66チームから、2025-2026シーズンには174チーム、1,608試合、登録選手4,070名へと拡大し、チーム数で163%以上、試合数で301%、選手数で142%の増加を達成した。

• 初めて、全選手がデジタルプラットフォームMyIFAを通じて登録され、年齢詐称を防ぐための規則が盛り込まれた。また、同システムは856名のコーチ、994名の審判、226名の試合監督を認定した。

• バグダッドのイラクサッカー協会タレントセンターは、66の機関から1,424名の参加者を評価し、96名の選手と14名のコーチを選抜し、データに基づく個別のフォローアッププロセスの対象とした。

• ラ・リーガはイラクサッカー協会の発展のための3年間の戦略計画を策定し、これを国際サッカー連盟（FIFA）に提出し、FIFAの承認を得た。この承認により、イラクサッカー協会はFIFAのタレント育成プログラム（TDS）に加入し、「発展」カテゴリーから「野心」カテゴリーへ移行し、割り当てられる資金額をゼロから25万米ドルへ引き上げることが可能となった。

パートナーシップ継続に向けた取り組みにおける柔軟性

当初の契約は2026年4月に終了した。イラクサッカー協会の選挙手続きの完了を待つ間、ラ・リーガはバグダッドでのチームと活動を維持した。

新体制が職務に就いた後、イラクサッカー協会はラ・リーガに対し、新たな協定について交渉するのと並行して、さらに3か月間チームをイラクに残すよう要請した。ラ・リーガはこの要請に応じ、現地での活動を継続した。

この期間中、ラ・リーガは大きな柔軟性と献身を示し、技術面・契約面のいくつかの選択肢を提示した。また、「夢のプロジェクト」を継続しないというイラクサッカー協会の決定を受け入れ、協会の要請に基づき、審判に特化した新たな作業領域を組み込んだ。

スペイン審判技術委員会（CTA）と協力して準備されたこの提案には、現地で常駐して活動する主任専門家の任命に加え、著名な国際審判関係者からの直接的な支援の提供が含まれていた。

また、この提案は、イラクサッカー協会の審判代表者に対し、審判技術委員会の週次の内部レビュー会合に出席できる機会を提供するもので、これは国際審判のレベルにおいて前例のない機会であった。

提示された幅広い代替案にもかかわらず、最終的に新たな合意に至ることはできなかった。

ラ・リーガは、今後もイラクサッカーとの協力の用意があることを強調するとともに、過去3年間にわたる協力に対し、イラクの関係者、クラブ、コーチ、審判、そしてファンに感謝の意を表する。

適用された諸制度、育成された人材、移転された知識は、イラクサッカーが発展の歩みを続けるために築いていける強固な基盤を形成している。

ラ・リーガは今後も国際レベルでのサッカー発展への取り組みを継続する。同機構は現在、スポーツ面の発展、リーグおよびクラブのプロ化、放映制作、アカデミーおよび年代別育成など、多様な領域を網羅する数多くのコンサルティングプロジェクトに参画しており、イラクでの活動を特徴づけたのと同じ卓越性、プロ意識、そして献身の基準を適用している。