ラ・リーガ、3年以上にわたる協力を経てイラクサッカー発展プロジェクトを終了





スペインのプロサッカーリーグ機構（ラ・リーガ）は、2023年に始動したイラクサッカー協会とのコンサルティングおよびサッカー発展プロジェクトを終了した。これは当初の契約期間が満了し、その後の交渉期間を経てのことであり、この交渉のなかでラ・リーガは協力関係の継続に向けた新たな枠組みを構築することを目的とした複数の代替案を提示していた。

最高レベルの支援を受けたプロジェクト

ラ・リーガのハビエル・テバス会長は次のように述べた。「イラクは世界でもとりわけ情熱的でサッカーへの献身にあふれたサポーター層を有しており、この熱意はこの3年間を通じて私たちのチームにとって常なるインスピレーションの源となってきました。私たちが共に築き上げてきたすべては、イラクサッカーの遺産を成すものです。私たちが築いた基盤は確固たるものであると確信していますし、今その責任を担う人々がそれを守り、さらに発展させる術を心得ているものと信じています」

この合意は2023年、当時のイラクサッカー協会会長アドナン・ダルジャルの主導のもとで始動した。ラ・リーガは当初からバグダッドで現地に常駐する専任チームを配置し、マドリードの本部および国際オフィスの数百人の専門家がこれを支援した。

また本プロジェクトは始動以来、ラ・リーガのハビエル・テバス会長が直接関与し、会長自らその進展を監督し、幾度にもわたってイラクを訪問した。

主な成果：事業開発とプロ競技の整備

・1部・2部両リーグの全面的な再編。20チームが参加し380試合を実施したほか、昇格・残留・降格を決定するための新たなプレーオフ制度を導入し、競争力とプロ化の強化に寄与するとともに、イラクサッカー協会と競技組織内における役割と責任の一層明確な規定を行った。

・条件付きの非対称型日程を適用し、2023年以来策定されてきた段階的戦略と併せて、シーズンの開幕と閉幕の時期を欧州の主要リーグと整合させることを目指した。2026年夏に達成された作業は、新シーズンを健全な基盤のもとで開幕させることを保証するうえで決定的なものであり、イラクカップ、新設のイラク・スーパーカップ、代表チームの日程、クラブの大陸大会への参加といった要件を吸収した。

・クラブに対する財政管理制度の第1段階を適用。これには財政規則、イラクおよびスペインでの研修プログラムが含まれ、認証委員会および控訴委員会を設置した。

・イラクサッカー史上初めてビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）技術を導入。

・放送権の価値が6.5倍に上昇し、2025-2026シーズンには2,000万人を超えるデジタル視聴者を記録、1試合平均11万2,000視聴を数えた。

・アディダスと公式ボールサプライヤー契約を締結したほか、本大会史上初のスポンサーシップの活性化と測定に関するプロフェッショナルなモデルを適用した。

・大会のデジタルエコシステムが39.6％成長し、WhatsAppを算入すると81.7％の成長で、フォロワー数は47万4,600人に達した。また20クラブ合計のフォロワー総数は629万人に達し、全クラブがプラスの成長率を記録した。

・20回のワークショップを開催し、40クラブから500人を超える専門家を育成、200時間を超える研修を提供した。これにはスペインの首都マドリードのラ・リーガ本部での3つの実地研修プログラムが含まれる。プログラムは事業開発やスポーツ面の発展を含む、プロジェクトの全領域を網羅した。

主な成果：スポーツ面の発展と育成年代のサッカー ―「ドリーム・プロジェクト」

・イラクにおける育成年代リーグのエコシステムを創設。2023-2024シーズンの66チームから、2025-2026シーズンには174チーム、1,608試合、登録選手4,070人にまで拡大し、チーム数で163％超、試合数で301％、選手数で142％の増加を記録した。

・初めて、全選手がデジタルプラットフォーム「MyIFA」を通じて登録され、これには年齢詐称を抑止するための規定が盛り込まれた。また同制度は856人の指導者、994人の審判、226人の試合監督を認定した。

・バグダッドのイラクサッカー協会タレントセンターは66機関から1,424人の参加者を評価し、96人の選手と14人の指導者を選抜して、データに基づく個別のフォローアッププロセスを受けさせた。

・ラ・リーガはイラクサッカー協会の発展に向けた3年間の戦略計画を策定し、これを国際サッカー連盟（FIFA）に提出、FIFAの承認を得た。この承認により、イラクサッカー協会はFIFAのタレント育成プログラム（TDS）への参加が可能となり、「開発（デベロップメント）」カテゴリーから「野心（アンビション）」カテゴリーへ移行し、割り当てられる資金の価値をゼロから25万米ドルへ引き上げることができた。

パートナーシップ継続に向けた取り組みにおける柔軟性

当初の契約は2026年4月に終了した。イラクサッカー協会の選挙手続きの完了を待つ間、ラ・リーガはバグダッドでのチームと活動を維持した。

新体制が職務を引き継いだ後、イラクサッカー協会はラ・リーガに対し、新たな協定の交渉と並行して、チームをイラクにさらに3か月間留めるよう要請した。ラ・リーガはこの要請に応じ、現地での活動を継続した。

この期間、ラ・リーガは大きな柔軟性と献身を示し、いくつかの技術的・契約的な選択肢を提示した。また「ドリーム・プロジェクト」を継続しないというイラクサッカー協会の決定を受け入れ、同協会の要請に基づき、審判に特化した新たな取り組みの領域を組み込んだ。

スペイン審判技術委員会（CTA）との協力のもとで作成されたこの提案には、現地で常駐して働く主任専門家の任命に加え、著名な国際的審判関係者からの直接的な支援の提供が含まれていた。

またこの提案は、イラクサッカー協会の審判代表者が審判技術委員会の週次内部レビュー会合に出席することを可能にするもので、国際審判のレベルにおいて前例のない機会であった。

しかし、提示された幅広い代替案にもかかわらず、最終的に新たな合意に至ることはできなかった。

ラ・リーガは、今後もイラクサッカーとの協力に前向きであり続けることを明言するとともに、この3年間を通じた協力に対して、イラクの関係者、クラブ、指導者、審判、そしてサポーターに感謝の意を表する。

適用された諸制度、育成された人材、移転された知見は、イラクサッカーが発展の歩みを続けるために築き上げていける強固な基盤を成すものである。

ラ・リーガは国際的なレベルでのサッカー発展への取り組みを継続していく。同機構は現在、スポーツ面の発展、リーグとクラブのプロ化、放送制作、アカデミーと育成年代の発展など、多岐にわたる分野を対象とした数多くのコンサルティングプロジェクトに参画しており、イラクでの活動を特徴づけたのと同じ卓越性、プロフェッショナリズム、献身の基準を適用している。