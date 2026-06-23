レアル・マドリードは、ラ・リーガとの「CVC」協定有効性を巡る訴訟で敗訴した。

クラブは公式サイトで「マドリード地方裁判所は、レアル・マドリードとアスレティック・ビルバオが共同提起した控訴を棄却し、いわゆる『CVC』プロセスに関するラ・リーガ承認協定を支持した」と発表した。

クラブは判決を尊重しつつも結論に異議を唱え、スペインプロサッカーの将来に関わる重要事項への回答が不十分だと指摘した。

判決は、CVCへの見込まれる対価を放送権マーケティング費用と解釈し、不参加クラブには影響がないと判断した。 一方、レアル・マドリードは、当該契約が視聴権管理モデル、ラ・リーガの経済システム、リーグ構成クラブの正当な権利・利益に直接影響すると主張している。

また、このプロセスはスペインプロサッカーの経済構造とガバナンスに数十年にわたる影響を及ぼす恐れがあるため、すべての法的問題と影響を綿密に分析すべきだと主張した。

その上で「これらの点を踏まえ、当クラブは最高裁へ上告する。上告を必要とする重要な点が存在し、最高裁の判断と、プロサッカーの放送権管理に関する法的枠組みの原則を確立する必要があると判断したためだ」と述べた。

最後に、「レアル・マドリードは、合法性、透明性、法的安定性、およびクラブ会員ならびにスペインプロサッカー全体に関わる権利・利益の保護を、今後もあらゆる場で擁護する」と結んだ。