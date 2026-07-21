ラ・リーガ会長：「FIFAはサッカーを破壊している。インファンティーノは辞任すべきだ」

ラ・リーガのハビエル・テバス会長は、スペインのW杯優勝を受け『ガゼッタ・デロ・スポルト』の取材に応じた。









スペインサッカー成功の秘訣は何ですか？









「成功の秘密は、クラブが運営する育成センターの強化、質が高く持続可能なラ・リーガの環境、そして国内の才能を見極め育成するサッカー連盟の力です。代表26人中17人を輩出できたのは、このコミュニティ全体で選手と監督を育てた結果です。」





選手と監督については？





「その通りです。ルイス・デ・ラ・フエンテは2013年に連盟入りし、U-19から指導を始め、自身が育てた10選手を率いてW杯を制しました。3年間はコーチ養成コースの講師も務めました。 サッカー界は名前（スペイン語で「nombres」）に注目しがちだが、違いを生むのは人（スペイン語で「hombres」）だ。国内サッカーの発展に尽くす有能な人材が各レベルに揃っている。男子と女子で同時に世界一になった国はこれまでなかった」。





ワールドカップについて少し話しましょう。とりわけ、バスケットボール式の4クォーター制が導入されたり、決勝戦のハーフタイムが15分から27分以上に延長されたりしました……





FIFAはサッカーのためではなく、自分たちの都合や利益でルールを決めている。27分のハーフタイムが必要なら、そうするだけだ。水分補給休憩は建前だ。 リーガでも水分補給タイムはあるが、本当に暑い時だけだ。ダラス、ロサンゼルス、アトランタのスタジアムは空調が効いており、スタンドではセーターが必要だった。あれは嘘だ。広告のための休憩に過ぎない。さらにバログン事件もあった」。





その通りです。





「これは、自分たちの利益だけを追い求め、サッカー界の他の部分を考えもしない――相談するなんて言わないよ？――好きな時に好きなことを決め、好きなように振る舞う組織に支配されている証拠だ。そして多くの場合、その行動はサッカーに損害を与えている」。





では、この状況を変える方法はないのでしょうか？





「難しいですね。なぜなら、このシステムには、こうした決定に加担する『能動的な共犯者』と、沈黙を守り、告発もせず、同じことが繰り返されるのを防ぐための行動も取らない『受動的な共犯者』がいるからです。彼らはバーでコーヒーを飲みながら、あるいは電話でのプライベートな会話の中でシステムを批判はしますが、結局のところ、この状況を終わらせるための行動は一切起こさないのです。 アメリカ人選手に出場停止処分を一時停止した件は極めて深刻だ。ベルギーがアメリカを破ったおかげで彼らは難を逃れたが、そうでなければインファンティーノの解任につながりかねなかった。ベルギーの勝利が問題をうやむやにしただけだ。しかし、これは氷山の一角に過ぎない」。





どういう意味ですか？





「スーパーリーグに関する判決はFIFAとUEFAの権力を強め、独占体制を確固たるものにしました。しかしこの権力は、業界関係者と協力し、サッカーの利益のため、透明性と規制を徹底し、合意に基づく決定を行うために使うべきでした。FIFAが今のように権力を振るうためではありません。 日程問題も何度も指摘してきた。それでも彼らは64チーム制W杯を強行しようとしている」





インファンティーノ氏はサッカーにこれほどの損害を与えているのですから、辞任すべきでしょうか？





私の見解では、もう役目は終わったと思います。ただ、彼は体制や連盟の支持を受けています。対立候補はいませんし、負けるのに立候補する人もいません。これが現状で、システム自体が病んでいます。 彼は去るべきだが、現状では去らないだろう。ここ数日、米国でインファンティーノに反対し、彼のやり方に同意できないという多くの人々の声を聞いた。彼らはそう言うだけで、実際には何もしない。沈黙と共犯のどちらがより悪いのかは分からない。なぜなら、沈黙している人々は、サッカーが被っている損害を完全に認識しているからだ」。